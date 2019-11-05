Дочка відомої російської співачки в реанімації: з'явилися нові подробиці

Екссолістка гурту "Гости из будущего" Єва Польна вперше вийшла на зв'язок після госпіталізації дочки.

14-річна Евелін перебуває в лікарні з 3 листопада. Дівчинка була доставлена в одну з підмосковних клінік у критичному стані. Як стало відомо, причиною госпіталізації старшої дочки співачки став важкий напад астми.

Денис Клявер і Єва Польна з донькою навколо ТВ

Зіркові батьки Евелін – Єва Польна і Денис Клявер – спершу не коментували ситуацію. Однак увечері 4 листопада артистка написала в Instagram пост, у якому розповіла про стан дитини.

Щоб не провокувати обговорення, вона закрила коментарі до публікації.

Instagram

Про те, що Евелін – дочка Польни і Клявера, стало відомо лише кілька років тому. На думку фанатів, така серкретність була пов'язана саме з екссолістом "Чай вдвоем", який довгий час відмовлявся визнавати дитину.

Єва Польна Instagram

Денис Клявер Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єва Польна вийшла в світ у незвичайному вбранні з пір'ям на голові. Зірка засвітилася на 20-річчі каналу "МУЗ-ТВ" в Москві.

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