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5 листопада • оновлено в 11:39
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Дочка відомої російської співачки в реанімації: з'явилися нові подробиці

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Екссолістка гурту "Гости из будущего" Єва Польна вперше вийшла на зв'язок після госпіталізації дочки.

14-річна Евелін перебуває в лікарні з 3 листопада. Дівчинка була доставлена в одну з підмосковних клінік у критичному стані. Як стало відомо, причиною госпіталізації старшої дочки співачки став важкий напад астми.

Денис Клявер і Єва Польна з донькою

Денис Клявер і Єва Польна з донькою

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Зіркові батьки Евелін – Єва Польна і Денис Клявер – спершу не коментували ситуацію. Однак увечері 4 листопада артистка написала в Instagram пост, у якому розповіла про стан дитини.

Щоб не провокувати обговорення, вона закрила коментарі до публікації.

Дочка відомої російської співачки в реанімації: з'явилися нові подробиці

Instagram

Про те, що Евелін – дочка Польни і Клявера, стало відомо лише кілька років тому. На думку фанатів, така серкретність була пов'язана саме з екссолістом "Чай вдвоем", який довгий час відмовлявся визнавати дитину.

Єва Польна

Єва Польна

Instagram

Денис Клявер

Денис Клявер

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єва Польна вийшла в світ у незвичайному вбранні з пір'ям на голові. Зірка засвітилася на 20-річчі каналу "МУЗ-ТВ" в Москві.

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Особи
Єва Польна Денис Клявер
Місце
Росія
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