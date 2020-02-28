Дочка співачки Любові Успенської Тетяна Плаксіна готова розповісти всю правду про свою матір за мільйон рублів.

Про це повідомляє видання Starhit.

Тетяна Плаксіна і Любов Успенська КП

Зокрема, повідомляється, що Тетяну запрошують стати героїнею нового шоу, де вона повинна буде розповісти не найприємніші речі про артистку.

"За Танею ведуть полювання працівники телебачення. Вони йдуть на багато що, аби отримати її до своїх рук. Зараз Плаксіна проживає в Лос-Анджелесі. За нею стежать американські стрингери, яких найняла російська сторона. Їй пропонують гроші, намагаються "обробити" на психологічному рівні. Як то кажуть, мета виправдовує засоби. Дзвонять також Любі, її представникам. Можливо, ми побачимо ще не одне шоу за участю Тані", – говорить керівник детективного агентства Максим Заболотний, який допомагає артистці залагодити питання, пов'язані з дочкою.

Тетяна Плаксіна й Любов Успенська vokrug.tv

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, співачка Любов Успенська назвала журналістку Ксенію Собчак "продажною" й поскаржилася, що та влаштувала "хайп" на її сімейній драмі.

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