Дочка російської співачки Любові Успенської Тетяна Плаксіна заявила, що за нею продовжують стежити навіть в Америці й вона постійно живе зі страхом.

Про це Плаксіна розповіла в інтерв'ю для програми "Пусть говорят".

Тетяна Плаксіна й Любов Успенська mail.ru

Так, зараз дочка зірки знаходиться в Америці, проте Тетяна стверджує, що за нею продовжують стежити за проханням Успенської та читати її особисті повідомлення.

"Залазять в iCloud. Я підозрюю, що це Максим Заболотний, детектив, який мене викрав і повернув до мами. Він уже раніше залазив у мій телефон. Мені дуже хочеться думати, що я в безпеці. Я живу зі страхом переслідування", – говорить Плаксіна, додаючи, що боїться, що її в будь-який момент можуть насильно забрати до мами.

Тетяна Плаксіна і Любов Успенська Instagram @uspenskayalubov_official

Крім того, дівчина заявила, що Успенська спеціально помістила її в спеціалізовану клініку після аварії, щоб змусити дочку замовкнути. За словами Плаксіної, лікарі зробили все так, як сказала їм співачка, навіть прописали в її історії хвороби вчинки, які вона ніколи не робила.

"Досі не розумію, навіщо вона розповіла ЗМІ про мою аварію. Вона це зі мною не обговорила, вона не поставила мене до відома. Просто взяла за моєю спиною і все розповіла поки я була в лікарні. Це був черговий удар. Нехай люди дізналися б, коли я не в такому вигляді, а через деякий час, коли я пройшла б реабілітацію... Мене перебивали, мені не давали робити концерти, спілкуватися з людьми. Я бачу, що проти мене йде якась війна. Все закінчилося клініками, де мене зачиняли...", – каже Тетяна.

Тетяна Плаксіна й Любов Успенська starhit.ru

За словами Плаксіної, вона не вірить у щирість почуттів співачки:

"Мама хвилюється не за мене, а за свою репутацію".

На запитання ведучого Дмитра Борисова, чи любить Плаксіна свою матір, дівчина відповіла: "Вже ні..."

Тетяна Плаксіна й Любов Успенська eg.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Любов Успенська звинуватила у всіх проблемах з дочкою Тетяною Плаксіною свого чоловіка Олександра.

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