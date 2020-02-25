Російська співачка, зірка шансону Любов Успенська та її дочка Тетяна Плаксина в лютому 2020 роки так бурхливо з'ясовували стосунки, що конфлікт став надбанням громадськості.

Але, на жаль, Успенська – не єдина знаменитість у Росії, якій важко вибудовувати стосунки зі своєю дорослою дитиною. Детальніше про скандали зіркових батьків і дітей розповість OBOZREVATEL.

Любов Успенська і Тетяна Плаксина

Любов Успенська та її дочка Тетяна Плаксина "Факти"

У лютому 2020 року Любов Успенська потрапила в скандал: її дочка заявила про знущання з боку артистки. Нібито мати тримала її вдома під замком і навіть душила.

Сама Успенська не розуміє вчинку дочки. Вона каже, що ні в чому не відмовляла дочці, оплачувала її освіту, подорожі світом, розваги.

За словами зірки, біда прийшла в сім'ю, коли півтора роки тому Тетяна впала на Коста-Ріці з велосипеду і зламала щелепу, а перед цим нібито брала участь у якомусь ритуалі, під час якого вживають галюциногенні відвари.

Любов Успенська і її дочка Тетяна Плаксина sobesednik.ru

А домробітниця Успенської підтвердила, що співачка виконувала всі бажання дочки і ніколи не завдавала їй зла: "Для Люби завжди було важливо одне – аби Танечка була щаслива. Але коли з нею трапилася ця аварія, вона впала, розбила щелепу... Тоді Люба стала думати , що, напевно, дає їй занадто багато свободи: почалося куріння, інше бачення світу... Звичайно ж, Люба стала цьому перешкоджати: поки ти не вилікуєшся, не поставиш зуби, ти будеш перебувати під моїм наглядом. Але хіба це означає, що її тримають під замком? Тим більше душать? Не знаю, що це – покурила щось або це хворий розум вже... Не знаю, як можна було сказати, що її мама душить..."

Пізніше Тетяна Плаксина вибачилася перед матір'ю і після скандалу, що розгорівся, поїхала до США, а сама співачка заявила, що у всіх проблемах з її дочкою винен її чоловік, з яким вона тепер вирішила розлучитися.

За словами Успенської, Тетяна Плаксина "взяла суму грошей, отриману за продажну інформацію" і поїхала до батька, який проживає в Сполучених Штатах.

Нікас Сафронов і Лука Сафронов

Нікас Сафронов і його син Лука Сафронов eg.ru

Найвідоміший з п'яти синів художника Нікаса Сафронова – його позашлюбний син 29-річний Лука Сафронов-Затравкін.

Лука – композитор, відомий на весь світ піаніст, лауреат багатьох міжнародних конкурсів.

Чотири роки тому Лука Сафронов на своєму авто збив на смерть літню жінку. Слідство встановило, що син знаменитого художника невинний: загибла переходила дорогу на червоне світло. Але після цього про сина Нікаса Сафронова дізналася вся Росія.

Лука Сафронов Фото: instagram / lukasafronovofficial

Після цього Лука Затравкін зазнав цькування через свою зайву вагу. Нікас Сафронов пропонує синові, вага якого досягла 242 кг, лікуватися. Але хлопець ігнорує прохання батька.

Нещодавно в мережу потрапило відео, як Лука застряг в туалеті літака, над ним сміялася вся країна.

Євген Кафельников і Алеся Кафельникова

Дочка відомого російського тенісиста Євгенія Кафельникова, 21-річна Олеся Кафельникова росла з батьком: її батьки розлучилися, коли дівчинці був рік.

Євген Кафельников і його дочка Олеся Кафельникова "Стархіт"

У віці 14 років Олеся стала працювати моделлю в різних країнах. А близько двох років тому назад Кафельникова зізналася, що лікувалася від депресії і анорексії і пройшла реабілітацію, оскільки приймала заборонені речовини. Дівчина їздила на зустрічі анонімних наркоманів.

При цьому Алеся звинувачувала батька, що той був суворий з нею і не розумів її: "Думаю, тільки після того як я потрапила в клініку, тато почав здогадуватися, що він мене зовсім не знає. Психологи тоді навіть заборонили нам спілкуватися, щоб у мене не було нервових зривів".

Деякий час модель не спілкувалася з батьком, але зараз їх стосунки налагодилися.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як зірка шансону Любов Успенська виглядала в молодості.

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