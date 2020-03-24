Дочка Успенської хоче змінити ім'я після гучного скандалу

Дочка співачки Любові Успенської Тетяна Плаксіна заявила про бажання змінити прізвище. Дівчина зізналася, що хоче позбутися від свого імені, зазначеного в паспорті.

Зараз вона використовує творчий псевдонім Пача Таті, що означає "Дочка землі", пише "Собеседник".

Плаксіна пояснила вибір імені тим, що так її називали друзі в Італії та на Коста Ріці, а потім це ім'я їй дав шаман. Вона додала, що живе в світі, який створила для себе сама, і відчуває себе в ньому дуже комфортно.

Крім того, Плаксіна зазначила, що могла б закохатися в дівчину.

"Я могла б закохатися в дівчину. Але створювати сім'ю і заводити дітей буду тільки з чоловіком", - заявила дочка Успенської.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Любов Успенська звинуватила у всіх проблемах з дочкою Тетяною Плаксіною свого чоловіка Олександра.

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