Головна Новини
24 березня • оновлено в 12:49
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Дочка Успенської хоче змінити ім'я після гучного скандалу

1.4т
Читати матеріал російською

Дочка співачки Любові Успенської Тетяна Плаксіна заявила про бажання змінити прізвище. Дівчина зізналася, що хоче позбутися від свого імені, зазначеного в паспорті.

Зараз вона використовує творчий псевдонім Пача Таті, що означає "Дочка землі", пише "Собеседник".

Дочка Успенської хоче змінити ім'я після гучного скандалу

Плаксіна пояснила вибір імені тим, що так її називали друзі в Італії та на Коста Ріці, а потім це ім'я їй дав шаман. Вона додала, що живе в світі, який створила для себе сама, і відчуває себе в ньому дуже комфортно.

Дочка Успенської хоче змінити ім'я після гучного скандалу

Крім того, Плаксіна зазначила, що могла б закохатися в дівчину.

"Я могла б закохатися в дівчину. Але створювати сім'ю і заводити дітей буду тільки з чоловіком", - заявила дочка Успенської.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Любов Успенська звинуватила у всіх проблемах з дочкою Тетяною Плаксіною свого чоловіка Олександра.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
5
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги