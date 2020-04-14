Дочка Урганта показала пікантне фото з афроамериканцем

Марія Дідик люди 19:05, 14.04.2020 Оновлено: 19:30, 14.04.2020

Дочка російського ведучого Івана Урганта Еріка Кікнадзе опублікувала пікантне фото зі своїм хлопцем Мусою.

Знімками дівчина поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Пара живе в Нью-Йорку. На фото Еріка позувала в міні-сукні від Dior на ліжку. Вона обіймала Мусу, який постав із голим торсом. На хлопцеві були тільки бежеві штани та фіолетова бандана.

Раніше, як писав OBOZREVATEL, у мережі заговорили про те, що старша дочка російського телеведучого Івана Урганта Еріка виходить заміж за темношкірого хлопця на ім'я Муса.

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