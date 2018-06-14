Дочка Трампа осоромилася в соціальній мережі напередодні важливого заходу

Дочка американського президента Дональда Трампа Іванка осоромилася в соціальних мережах, помилково назвавши відому приказку "китайською".

Іванка опублікувала в Twitter приказку та "приписала" її китайцям. На розбіжність звернули увагу експерти і китайські інтернет-користувачі, пише АВС News.

"Ті, хто кажуть, що зробити щось неможливо, не повинні заважати тим, хто робить" - китайська приказка", - написала Трамп

Іванка Трамп Hyser

Експерти встановили, що ніякого зв'язку між постом Іванки Трамп і китайською мовою немає, крім тієї, що в прислів'ї "є щось симетричне, а також повторювані в обох частинах фрази слова". Таку думку висловив Ларрі Хазберг, автор книги про китайських прислів'ях і викладач китайської мови в одному з коледжів американського штату Мічиган.

"Those who say it can not be done, should not interrupt those doing it." -Chinese Proverb - Ivanka Trump (@IvankaTrump) 11 червня 2018 р

"Існує думка, що китайський філософ Конфуцій мав якоїсь легкозасвоюваній мудрістю. Однак всі подібні цитати більше схожі на записки з печива з передбаченнями", - зазначив він.

Крім цього, користувачі китайської соцмережі Weibo відзначили, що жителі західних країн часто допускають такі помилки, але вони також притаманні і китайцям щодо західної культури. У той же час деякі користувачі стверджували, що прислів'я насправді належить ірландському письменникові Бернарду Шоу, інші вважали, що її автор - американський романіст Джеймс Болдуін.

Цікаво, що запис з'явився на сторінці дочки американського лідера 11 червня в переддень саміту лідерів США і КНДР в Сінгапурі 12 червня. Однак Іванка Трамп, в свою чергу, не уточнила, чи пов'язаний її пост із зустріччю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, старша дочка президента США Дональда Трампа Іванка продемонструвала сміливий і стильний образ на прес-конференції в Білому домі, в честь приїзду прем'єр-міністра Японії.