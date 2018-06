Дочка Трампа осоромилася в соціальній мережі напередодні важливого заходу

Дочка американського президента Дональда Трампа Іванка осоромилася в соціальних мережах, помилково назвавши відому приказку "китайською".

Іванка опублікувала в Twitter приказку та "приписала" її китайцям. На розбіжність звернули увагу експерти і китайські інтернет-користувачі, пише АВС News.

"Ті, хто кажуть, що зробити щось неможливо, не повинні заважати тим, хто робить" - китайська приказка", - написала Трамп

Експерти встановили, що ніякого зв'язку між постом Іванки Трамп і китайською мовою немає, крім тієї, що в прислів'ї "є щось симетричне, а також повторювані в обох частинах фрази слова". Таку думку висловив Ларрі Хазберг, автор книги про китайських прислів'ях і викладач китайської мови в одному з коледжів американського штату Мічиган.

"Those who say it can not be done, should not interrupt those doing it." -Chinese Proverb