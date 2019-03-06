Донька Сумської схвилювала мокрим фото в купальнику

Донька народної артистки України Ольги Сумської Антоніна схвилювала своїх підписників в Instagram гарячим фото в купальнику.

Судячи з усього, дівчина проводить відпустку біля моря, звідки публікує в особистому мікроблозі пікантні пляжні фото.

На свіжому фото 29-річна Антоніна, донька Сумської від першого шлюбу з актором Євгеном Паперним, позує в купальнику під струменем води з душу.

Зауважимо, що це не перший пікантний знімок на сторінці дівчини за останній час. Загалом же подібним контентом Антоніна радує своїх читачів рідко.

"Яка зворушлива ти останнім часом!" — зазначили в одному з коментарів під знімком.

Нагадаємо, що донька Ольги Сумської Антоніна Паперна проживає в Москві, де вийшла заміж за зірку картини "Ми з майбутнього" — Володимира Яглича. Пара не афішує свої стосунки. Весілля і народження доньки в серпні 2017 року також пройшли за щільною завісою особистого життя.

Як писав раніше OBOZREVATEL, Ольга Сумська розповіла про зустріч із новонародженою онукою в Москві. Як зізналася актриса, тиждень, який вона провела з рідними, запам'ятався суцільними сльозами радості.

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