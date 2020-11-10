Дочка Стівена Спілберга похвалилася успіхами в порноіндустрії

Прийомна дочка відомого режисера Стівена Спілберга Мікаела, яка вирішила зніматися в порно, розповіла про свої перші досягнення.

24-річна актриса поділилася подробицями роботи в секс-індустрії, пише "The Daily Beast".

За її словами, вона насолоджується своєю професією, так як відчуває себе повністю незалежною.

"Мені дійсно подобається робота, і це дає мені абсолютно новий життєстверджуючий образ життя. Це відкрило шлях до можливості танцювати. Найкраще в цьому те, що в будь-який час, коли я хочу, я можу просто піти на роботу і піти танцювати", – розповіла Мікаела.

Також дівчина додала, що робота в порноіндустрії, в першу чергу, дала їй незалежність у фінансовому плані та волевиявленні.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день прийомна дочка Спілберга знімає сольні відео для платформи ManyVids.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США помер 103-річний батько Стівена Спілберга.