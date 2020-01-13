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13 січня • оновлено в 10:07
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Дочка соліста "Руки вгору" одягла відверте плаття

1.1т
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Дочка соліста "Руки вгору" Сергія Жукова Саша одягла відверте плаття.

Знімок дівчина опублікувала в Інстаграм.

Зараз дівчині 18 років. Вона народилася в першому шлюбі Жукова – її мати Олена Добиндо.

На фото Саша Жукова святкує випускний. Під плаття не наділа бюстгальтер, і вийшло еротично.

pre pre graduation

Публікація від Sasha Zhukova (@ sasha.zhukova)

Живе з матір'ю в США. Нещодавно, під час канікул, провела час з батьком.

У Сергія Жукова ще троє дітей – від другого шлюбу.

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