Дочка соліста "Руки вгору" одягла відверте плаття

Дочка соліста "Руки вгору" Сергія Жукова Саша одягла відверте плаття.

Знімок дівчина опублікувала в Інстаграм.

Зараз дівчині 18 років. Вона народилася в першому шлюбі Жукова – її мати Олена Добиндо.

На фото Саша Жукова святкує випускний. Під плаття не наділа бюстгальтер, і вийшло еротично.

Живе з матір'ю в США. Нещодавно, під час канікул, провела час з батьком.

У Сергія Жукова ще троє дітей – від другого шлюбу.

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