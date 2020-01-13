Дочка соліста "Руки вгору" одягла відверте плаття

Дочка соліста "Руки вгору" Сергія Жукова Саша одягла відверте плаття.
Знімок дівчина опублікувала в Інстаграм.
Зараз дівчині 18 років. Вона народилася в першому шлюбі Жукова – її мати Олена Добиндо.
На фото Саша Жукова святкує випускний. Під плаття не наділа бюстгальтер, і вийшло еротично.
Живе з матір'ю в США. Нещодавно, під час канікул, провела час з батьком.
У Сергія Жукова ще троє дітей – від другого шлюбу.
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