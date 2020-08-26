Дочка Скрябіна влаштувала фотосесію з чоловіком і вразила мережу
Донька загиблого музиканта Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна) Марія-Барбара поділилася з шанувальниками романтичними знімками зі своїм чоловіком Віктором Туром.
Відповідні фото дівчина опублікувала у своєму Instagram-акаунті. На них пара позує на природі в обіймах одне одного (знімки дивіться нижче).
Для фотосесії Марія-Барбара обрала білу сукню та капелюх, а її чоловік – сорочку та шорти.
Відзначимо, пара познайомилася під час навчання в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця в 2014 році. У 2019 році вони зіграли весілля.
Фото викликало ажіотаж серед шанувальників Марії-Барбари. Користувачі засипали дочку Скрябіна компліментами.
"Неймовірно ніжні фото", "Дуже красиво", "Фото чудові", "Які класні", "Нехай ваша love story триває багато-багато років, а вогонь у серцях ніколи не згасає", – написали в коментарях.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Марія-Барбара в день народження батька, 17 серпня, відкрила власний заклад у Києві разом зі своїм чоловіком Віктором Туром.