Дочка Скрябіна влаштувала фотосесію з чоловіком і вразила мережу

Донька загиблого музиканта Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна) Марія-Барбара поділилася з шанувальниками романтичними знімками зі своїм чоловіком Віктором Туром.

Відповідні фото дівчина опублікувала у своєму Instagram-акаунті. На них пара позує на природі в обіймах одне одного (знімки дивіться нижче).

Для фотосесії Марія-Барбара обрала білу сукню та капелюх, а її чоловік – сорочку та шорти.

Марія-Барбара Кузьменко влаштувала романтичну фотосесію з чоловіком Instagram Марії-Барбари Кузьменко

Відзначимо, пара познайомилася під час навчання в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця в 2014 році. У 2019 році вони зіграли весілля.

Дочка Скрябіна поділилася романтичними знімками з чоловіком Instagram Марії-Барбари Кузьменко

Фото викликало ажіотаж серед шанувальників Марії-Барбари. Користувачі засипали дочку Скрябіна компліментами.

Кузьменко показала зворушливі фото з чоловіком Instagram Марії-Барбари Кузьменко

"Неймовірно ніжні фото", "Дуже красиво", "Фото чудові", "Які класні", "Нехай ваша love story триває багато-багато років, а вогонь у серцях ніколи не згасає", – написали в коментарях.

Фото подружжя захопили мережу Instagram Марії-Барбари Кузьменко

Шанувальники оцінили фото подружжя Instagram Марії-Барбари Кузьменко

Мережу зворушили романтичні знімки пари Instagram Марії-Барбари Кузьменко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марія-Барбара в день народження батька, 17 серпня, відкрила власний заклад у Києві разом зі своїм чоловіком Віктором Туром.

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