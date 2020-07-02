Дочка Сергія Бодрова вперше показалася на публіці: як вона виглядає
Дочка загиблого російського актора Сергія Бодрова Ольга вперше показалася на великому публічному заході – вона стала ведучою міжнародного кінофестивалю "Дзеркало".
Ольга Бодрова стала зіркою закриття фестивалю та провела церемонію разом із російським актором театру й кіно Юрієм Колокольніковим. Знімки Бодрової-молодшої з'явилися на офіційному акаунті заходу в Instagram.
Що відомо про доньку Сергія Бодрова
Ользі Бодровій 24 липня минає 22 роки. Як і її іменитий батько, який загинув на Кавказі 2002 року, вона стала артисткою. Дочка актора грає в одному з московських театрів, а також 2020 року закінчила ГІТІС (Російський університет театрального мистецтва).
Вона також знімається в кіно – недавно Ольга з'явилася на екрані у фільмі "Калашников"
Свою першу появу на широкій публіці Ольга емоційно порівняла з чарами, до яких їй "пощастило" бути причетною. Очевидці зазначили, що поводилася артистка абсолютно вільно, сяяла красою і харизмою, чим нагадувала свого знаменитого батька.
"Все-таки щось є в рухах", "Продовжує справу батька! Пишаємося!" – написали користувачі мережі.
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Нагадаємо, Сергій Бодров-молодший 20 вересня 2002 пропав безвісти в горах Північної Осетії – разом з групою в Кармадонській ущелині вони знімали фільм "Зв'язковий". Тіло його так і не було ні знайдено, ні ідентифіковано. Тому найпалкіші шанувальники та оптимісти багато років будують версії, згідно з якими Бодров міг вижити.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Бодров-молодший перед смертю встиг сказати дружині одну фразу. За словами очевидців Бодров зателефонував своїй дружині Світлані та попросив її берегти дітей.