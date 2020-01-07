Дочка Пугачової з онукою нарвалися на гнів через гуляння на Красній площі

Співачка Крістіна Орбакайте (дочка Алли Пугачової ) з донькою Клаудією нарвалися на гнів через гуляння на Красній площі.
Відео своїх гулянь Орбакайте опублікувала в Інстаграм.
"Веселі канікули, та з вітерцем на каруселях!" - підписала відео співачка.
"Дивно, що нікого немає!" - прокоментував користувач Інстаграм Анатолій.
"Ось чому нас вчора не пустили на Красну площу...." - обурилася Любов Тузова.
Коментар Тузової в результаті зібрав 17 лайків і став одним з найпопулярніших під відео Орбакайте.
"Як нас можуть пустити, коли там такі зірки. А ми так, перетопчимося", - підтакнула їй в гілці Олена Новікова.
Крістіна Орбакайте зараз заміжня за бізнесменом Михайлом Земцовим. У 2012 році у них в Майямі народилася Клаудія.
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