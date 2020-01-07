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7 січня • оновлено в 21:13
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Дочка Пугачової з онукою нарвалися на гнів через гуляння на Красній площі

1.4т
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Співачка Крістіна Орбакайте (дочка Алли Пугачової ) з донькою Клаудією нарвалися на гнів через гуляння на Красній площі.

Відео своїх гулянь Орбакайте опублікувала в Інстаграм.

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"Веселі канікули, та з вітерцем на каруселях!" - підписала відео співачка.

"Дивно, що нікого немає!" - прокоментував користувач Інстаграм Анатолій.

"Ось чому нас вчора не пустили на Красну площу...." - обурилася Любов Тузова.

Коментар Тузової в результаті зібрав 17 лайків і став одним з найпопулярніших під відео Орбакайте.

"Як нас можуть пустити, коли там такі зірки. А ми так, перетопчимося", - підтакнула їй в гілці Олена Новікова.

Дочка Пугачової з онукою нарвалися на гнів через гуляння на Красній площі

Крістіна Орбакайте зараз заміжня за бізнесменом Михайлом Земцовим. У 2012 році у них в Майямі народилася Клаудія.

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Особи
Алла Пугачова Крістіна Орбакайте
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