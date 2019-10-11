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11 жовтня • оновлено в 13:22
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"Погляд, як у Гурченко": дочка Пугачової розбурхала мережу зовнішнім виглядом

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Дочка знаменитої російської співачки Алли Пугачової Крістіна Орбакайте здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом. Так, вона позувала в довгій сукні і світлому пальті.

Деякі користувачі мережі порівняли артистку зі співачкою Людмилою Гурченко. Фото Орбакайте на своїй сторінці в Instagram.

"Погляд, як у Гурченко": дочка Пугачової розбурхала мережу зовнішнім виглядом
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"Кристина гідна дочка, гідної мами", "Цікавий образ. Абсолютно новий", "Нарешті мені сподобалося", "Наша королева", "Красуня", "Тут погляд, як у Гурченко", - пишуть в мережі.

"Погляд, як у Гурченко": дочка Пугачової розбурхала мережу зовнішнім виглядом
"Погляд, як у Гурченко": дочка Пугачової розбурхала мережу зовнішнім виглядом
"Погляд, як у Гурченко": дочка Пугачової розбурхала мережу зовнішнім виглядом
"Погляд, як у Гурченко": дочка Пугачової розбурхала мережу зовнішнім виглядом
"Погляд, як у Гурченко": дочка Пугачової розбурхала мережу зовнішнім виглядом

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в ЗМІ відзначилися інший "сенсацією", пов'язаною з Орбакайте. У мережі з'явилася інформація, ніби вона була донором яйцеклітин для Пугачової і Галкіна.

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Особи
Алла Пугачова Крістіна Орбакайте
Місце
Росія
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