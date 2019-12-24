Дочка Пугачової показала застілля Галини Волчек перед госпіталізацією

Дочка Алли Пугачової артистка Крістіна Орбакайте показала застілля Галини Волчек напередодні її госпіталізації.
Фото Орбакайте опублікувала 23 грудня в сторіс в Інстаграм.
"Кохані люди", - підписала артистка фото.
Перед Волчек на столі десерт, червоне вино, фрукти.
Інстаграм Крістіни Орбакайте
Це застілля відбувалося 22 грудня в московському ГУМі в рамках урочистого відкриття оновленого бутіка Bosco Family.
19 грудня Волчек виповнилося 86 років.
Mash повідомляє, що зараз вона в комі, у неї подвійна пневмонія і тромбоемболія.
Орбакайте грала в спектаклі "Двоє на гойдалках", який поставила як режисер Галина Волчек в театрі "Современник".
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