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24 грудня • оновлено в 14:57
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Дочка Пугачової показала застілля Галини Волчек перед госпіталізацією

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Дочка Алли Пугачової артистка Крістіна Орбакайте показала застілля Галини Волчек напередодні її госпіталізації.

Фото Орбакайте опублікувала 23 грудня в сторіс в Інстаграм.

Новини
Онук Пугачової потрапив на головну зустріч року і побачив брата

"Кохані люди", - підписала артистка фото.

Перед Волчек на столі десерт, червоне вино, фрукти.

Дочка Пугачової показала застілля Галини Волчек перед госпіталізацією

Інстаграм Крістіни Орбакайте

Це застілля відбувалося 22 грудня в московському ГУМі в рамках урочистого відкриття оновленого бутіка Bosco Family.

19 грудня Волчек виповнилося 86 років.

Mash повідомляє, що зараз вона в комі, у неї подвійна пневмонія і тромбоемболія.

Орбакайте грала в спектаклі "Двоє на гойдалках", який поставила як режисер Галина Волчек в театрі "Современник".

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Особи
Алла Пугачова Крістіна Орбакайте
Місце
Росія
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