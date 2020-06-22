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Дочка Пугачової і Галкіна Ліза вразила мережу схожістю з мамою. Відео

Єва Романова
Єва Романова
Люди
2,7 т.
Пугачова з дітьми Лізою і Гаррі

Пугачова з дітьми Лізою і Гаррі

Дочка зіркової пари Максима Галкіна і Алли Пугачової Ліза вразила мережу разючою зовнішньою схожістю з матір'ю.

Так, російський комік Максима Галкін на особистій сторінці в Instagram показав кумедний ролик, де 6-річна Ліза влаштувала вдома показ мод (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

Дівчинка приміряла на себе декілька нарядів і продефілювала перед "публікою" в особі її батька і брата-близнюка Гаррі Галкіна.

Ліза Галкіна "копіює" Пугачову

Ліза Галкіна "копіює" Пугачову Instagram Максима Галкіна

Поведінка і зовнішній вигляд 6-річної Лізи багатьом користувачам мережі нагадали її зіркову матір – примадонну Аллу Пугачову. У коментарях під фото фоловери вказали на їхню зовнішню подібність.

Ліза Галкіна "копіює" Пугачову

Ліза Галкіна "копіює" Пугачову Instagram Максима Галкіна

Ліза Галкіна "копіює" Пугачову

Ліза Галкіна "копіює" Пугачову Instagram Максима Галкіна

"Це мамині сукні? Красуня! Вся в Аллу Борисівну", – захопилися фанати сім'ї.

"У довгій сукні на маму схожа", – додали інші.

Дочка Пугачової і Галкіна Ліза вразила мережу схожістю з мамою. Відео

Дочка Пугачової і Галкіна Ліза вразила мережу схожістю з мамою. Відео

Дочка Пугачової і Галкіна Ліза вразила мережу схожістю з мамою. Відео

Дочка Пугачової і Галкіна Ліза вразила мережу схожістю з мамою. Відео

Дочка Пугачової і Галкіна Ліза вразила мережу схожістю з мамою. Відео

Дочка Пугачової і Галкіна Ліза вразила мережу схожістю з мамою. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максим Галкін зворушив мережу архівним відео з їхнім із Аллою Пугачовою сином Гаррі. Ролик був знятий п'ять років тому, в 2015-му. Хлопчик весь час мило сміється і посміхається, допомагаючи батькові доспівати рядок з пісні "Блакитний вагон".

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