Пугачова з дітьми Лізою і Гаррі

Дочка зіркової пари Максима Галкіна і Алли Пугачової Ліза вразила мережу разючою зовнішньою схожістю з матір'ю.

Так, російський комік Максима Галкін на особистій сторінці в Instagram показав кумедний ролик, де 6-річна Ліза влаштувала вдома показ мод (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

Дівчинка приміряла на себе декілька нарядів і продефілювала перед "публікою" в особі її батька і брата-близнюка Гаррі Галкіна.

Ліза Галкіна "копіює" Пугачову Instagram Максима Галкіна

Поведінка і зовнішній вигляд 6-річної Лізи багатьом користувачам мережі нагадали її зіркову матір – примадонну Аллу Пугачову. У коментарях під фото фоловери вказали на їхню зовнішню подібність.

Ліза Галкіна "копіює" Пугачову Instagram Максима Галкіна

Ліза Галкіна "копіює" Пугачову Instagram Максима Галкіна

"Це мамині сукні? Красуня! Вся в Аллу Борисівну", – захопилися фанати сім'ї.

"У довгій сукні на маму схожа", – додали інші.

Дочка Пугачової і Галкіна Ліза вразила мережу схожістю з мамою. Відео

Дочка Пугачової і Галкіна Ліза вразила мережу схожістю з мамою. Відео

Дочка Пугачової і Галкіна Ліза вразила мережу схожістю з мамою. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максим Галкін зворушив мережу архівним відео з їхнім із Аллою Пугачовою сином Гаррі. Ролик був знятий п'ять років тому, в 2015-му. Хлопчик весь час мило сміється і посміхається, допомагаючи батькові доспівати рядок з пісні "Блакитний вагон".