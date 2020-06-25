Дочка Пєскова висловилася про 'мажорів' і 'золоту молодь': відмовилася зараховувати себе до них

Донька прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова Ліза розкритикувала російську "золоту молодь" і "мажорів", а також відмовилася зараховувати себе до них.

Так, за словами дівчини, в Росії під цими поняттями маються на увазі діти з багатих сімей, які "роз'їжджають без прав на геліках з безлімітними картками в кишені, але з обмеженим рівнем виховання й освіти". А вона ж вважає, що замість безлімітної картки отримала від батьків виховання і "не пропалює своє життя дорогими тусівками, неробством і відсутністю моральних цінностей". Про це Ліза написала у своєму особистому блозі на "Эхо Москвы".

Ліза Пєскова (Instagram-акаунт Лізи Пєскової)

"Сьогодні в Росії поняття "золота молодь", "мажори", завжди асоціюється з "дітьми багатих батьків", що роз'їжджають без прав на геліках з безлімітними картками в кишені, але з обмеженим рівнем виховання та освіти. Більшості на думку відразу приходить синок багатого батька в Лондоні, з дорогими годинниками й пляшкою шампанського в руках. Або ж перероблену фіфу з порожніми очима і пафосним виразом обличчя... Особисто у нас дуже суворі батьки, особливо щодо всього, що стосується грошей. Так, ми не з простої сім'ї. Так, у нас більше можливостей, ніж у багатьох, і ми це прекрасно розуміємо. Але ми не належимо до золотої молоді або до мажорів, адже, повертаючись до визначення, ми не пропалюємо своє життя дорогущими тусівками, неробством, хамством та відсутністю моральних цінностей. Тому що замість безлімітної картки нам дали виховання, а замість пачки купюр вчать, як її заробити", – зазначила дівчина.

Дмитро Пєсков з донькою Лізою (Instagram-акаунт Лізи Пєскової)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше доньку пресекретаря президента РФ Дмитра Пєскова Єлизавету звинуватили у витрачанні коштів росіян.