Дочка онкохворої Заворотнюк похвалилася стрункою фігурою

Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком, Анна похвалилася стрункою фігурою. Так, вона заявила, що практично не займається спортом, а її худорба - це гени.

Фото вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Будь ласка, не кажіть мені про худорбу, мені дуже комфортно в своїй вазі і тілі, я абсолютно здорова людина. Мені дуже пощастило з генами і зізнаюся вам чесно, фізичним навантаженням я себе не сильно навантажую", - говорить Анна.

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