Дочка онкохворої Заворотнюк похвалилася стрункою фігурою
Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком, Анна похвалилася стрункою фігурою. Так, вона заявила, що практично не займається спортом, а її худорба - це гени.
Фото вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
"Будь ласка, не кажіть мені про худорбу, мені дуже комфортно в своїй вазі і тілі, я абсолютно здорова людина. Мені дуже пощастило з генами і зізнаюся вам чесно, фізичним навантаженням я себе не сильно навантажую", - говорить Анна.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.