Дочка онкохворої Заворотнюк похвалилася стрункою фігурою

Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком, Анна похвалилася стрункою фігурою. Так, вона заявила, що практично не займається спортом, а її худорба - це гени.
Фото вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
"Будь ласка, не кажіть мені про худорбу, мені дуже комфортно в своїй вазі і тілі, я абсолютно здорова людина. Мені дуже пощастило з генами і зізнаюся вам чесно, фізичним навантаженням я себе не сильно навантажую", - говорить Анна.
Мої дорогі друзі, цей пост хочу присвятити своєму харчуванню і спорту💫 ⠀ ласка, не кажіть мені про худобу, мені дуже комфортно в своїй вазі і тілі, я абсолютно здоровий человек.🌷 ⠀ Мені дуже пощастило з генами і зізнаюся вам чесно, фізичним навантаженням я себе не сильно навантажую. Я намагаюся їсти збалансовану домашню їжу, 3-4 рази на день і не їм після 19: 00.✨ ⠀ Але так само хочу зауважити, що я дуже люблю солодке, шоколад, печиво, морозиво, цей список може тривати нескінченно 🍰🍨🧁 Намагаюся їсти солодке вранці, далеко не завжди виходить. Так само я п'ю дуже багато води, в день можу випити близько 4 літрів. І роблю це навіть не тому що це корисно, а так вимагає мій організм.🧜🏻♀️ ⠀ Я дуже люблю ходити пішки і плавати, це свого роду медитація для мене. Допомагає очистити голову від поганих думок і підтримувати тонус в мишцах.🌊 ⠀ Що стосується занять в залі, свій останній рік проживання в Нью Йорку, я майже кожен день тренувалася. Бігала, займалася на еліпсі, робила різні вправи на різних тренажерах. Але після переїзду назад, ніяк не можу знайти мотивацію знову почати ходити в зал.🦥 ⠀ Тому поки я обмежуюся пішими прогулянками, плаванням і іноді йогою по утрам.🌹
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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