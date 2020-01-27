Дочка Наталії Андрейченко вражає різницею в зовнішності з матір'ю

Дочка відомої російської артистки Наталії Андрейченко, яка зникла в Мексиці, акторка Настасья Шелл, дуже мало схожа на матір.
Це можна легко побачити, просто порівнявши їх фото в соцмережах.
Відзначається, що Наталі Андрейченко вже 63 роки, при цьому, вона досі має досить струнку фігуру і підтягнуте обличчя, стежить за собою і виглядає молодше своїх років.
Дивіться на фото і відео, якою вона була в молодості:
В ОСТАННІ ДНІ ВІДБУВАЮТЬСЯ ... 💫💫💫⠀ ⠀ монументальні енергетичні процеси. Дуже важливо залишатися тихим, нерухомим, спокійним і поважати внутрішні стану та воістину священні процеси, через які ми всі зараз проходимо, як індивідуально так і глобально, людством. ⠀⠀ ⠀⠀ Йде повне перезавантаження і переформатування самих глибинних і базових програм. ⠀⠀ ⠀ ⠀ Можуть бути пригнічені стану, відсутність енергії і неможливість / небажання що-небудь робити. Можуть активізуватися і вийти на поверхню численні проблеми зі здоров'ям і нездужання. ⠀⠀ ⠀⠀ Дуже важливо зараз не змушувати і гвалтувати себе бути (життє) радісним, активним і що-небудь робити. Замість цього дуже важливо перебувати в любові, в прийнятті та довірі до всього того, що відбувається (і до себе, в першу чергу), бути присутнім з усім, що є, з усім, що піднімається на поверхню або відбувається навколо. ⠀⠀ ⠀⠀ Час активних дій і відповідних їм енергій, прийде пізніше, але ще, поки, не зараз тим більше, що ми знаходимося в найпотужнішому коридорі затемнень до 10-січня. Хочете, щоб я зробила постійну рубрику з такими порадами? Пропонуйте ідеї з назвами! 💫💫💫 # натальяандрейченко # астрологія # стільжізні
А ось кілька її свіжих фотографій і відео з Instagram:
Шаманський ТЕХНІКА ПОВЕРНЕННЯ ЕНЕРГІЇ. ЧАСТИНА 1⠀⠀ ⠀⠀ Ось переказ бесіди з одним шаманом, якому я була свідком. Він розповідав про техніку повернення втраченої енергії. Буду писати від його особи, мені так зручніше, але це ні в якому разі не цитування. ⠀⠀ ⠀⠀ Ти любиш багато людей тому, що тобі не вистачає енергії. Насправді, тобі не потрібна їхня енергія. Ти в них шукаєш свою енергію. Але звертаєшся не за адресою. Тобі потрібна твоя власна енергія, яку можна знайти на складі минулого. ⠀⠀ ⠀⠀ Ми залишаємо масу енергії в минулому і майбутньому, і в сьогоденні стаємо слабше. ⠀⠀ ⠀⠀ Коли ми смакуємо якусь подію, сильно бажаємо чогось, ми відправляємо в майбутнє свою енергію. Коли подія відбувається, ми відчуваємо радість - це через те, що в цей момент ми зустрічаємося зі своєю енергією, відправленої в майбутнє. Але потім радість проходить, енергія витрачена, і вона знову не з нами, а залишається в минулому. Так що це самий поганий варіант: ти сам позбавляєш себе цього обсягу енергії ще до того, як подія відбулася. Якщо вже ти бажаєш чогось, то краще вкласти енергію в намір і дії по досягненню мети, ніж в бажання і мрії. ⠀⠀ ⠀⠀ Ну і, звичайно, ми багато енергії залишаємо в плинності життя через своїх переживань. ⠀⠀ ⠀⠀ Як діставати свою енергію з минулого. ⠀⠀ Лягаєш, розслабляєшся і шукаєш в собі зону дискомфорту. Це може бути дискомфорт в тілі, в емоціях, якийсь тягар, біль, незручність. Потім ти питаєш, яка подія або ланцюжок подій відповідають цьому дискомфорту, і переносишся в пам'яті в те місце, де воно відбувалося, - в теперішньому часі. Тобто ти потрапляєш в теперішньому часі в те місце, де в минулому відбувалося потрібну подію. Якщо той будинок зруйнований, твоя енергія буде на деревах, каменях і т.д., що знаходяться в тому місці. Далі ти йдеш по цьому місцю. Тебе не цікавлять люди, речі, які там знаходяться, ти не намагаєшся згадувати, а шукаєш очима свою енергію. Це буде щось занедбане, забуте, але твоє. Воно може бути у вигляді хмарок, павутини, сухих пучків трави або листя. Ти збираєш все це, складаєш в грудку, кладеш собі на сонячне сплетіння і вдихаєш в себе.
Я дуже вдячна своїм дивовижним друзям, з якими ми зробили цю зйомку: ⠀ ⠀ Олександр Шевчук @alex_shevchuk_stylist, з яким я вже більше 30 років! Саша - така розумниця, талант, справжній художник, естет, артист, до всього іншого приголомшливий адміністратор, він ходив за мною каруселлю і благав зробити цю приголомшливу зйомку! Саша, дякую тобі, що ти познайомив мене з Яном, який допомагає мені вести мої платформи! Спасибі тобі за допомогу любов і підтримку! ⠀ ⠀ Володимир Славський @v_slavskiy - мій дуже близька людина, справжній художник, справжній творець і людина, яка мене чує! Не просто слухає, а чує, тому ми разом можемо створювати твори мистецтва! ⠀ ⠀ Григорій Шелухін @shelukhin - це любов душ, запам'ятайте, камера знімає виключно енергію, якщо немає зв'язку у фотографа і актора, всім раджу розвернутися і вийти зі студії, нічого не вийде! Фотограф повинен любити свого героя, дивитися на нього закоханими очима, і тоді виходить шедевр! Гришенька, спасибі тобі за твій божественний дар! ⠀ ⠀ Яна Ковалерчік @kavalerchikyana, я так хочу подякувати мою чисту, улюблену дівчинку! У нас з нею любов, як хочете це розцінювати! Вона ще всім покаже! Вона приголомшливий візажист, людина, яка навчається! Вона моя споріднена душа! Без неї взагалі б нічого не було. Коли зйомка була закінчена, залишилася втомлена артистка і її улюблена дівчинка, роботою якої не є знімати чоботи. Але вона це зробила, тому що знає, після роботи в Лос Анджелесі, в чому сир бор. Я плакала, коли це відбувалося! ⠀ ⠀ Ян Трунцев @yan_truntsev, з яким я знайома зовсім недавно, я сподіваюся, йому вистачить мудрості винести університети Андрейченко і якщо він їх витримає, я гарантую вам велику людину. Мої інститути не прості, мене вчив велика людина, він був актором, письменником, сценаристом, художником, режисером і моїм чоловіком! Це моя школа, якою я володію! Вона унікальна! # натальяандрейченко
УВАГА!!! Величезне прохання всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження Наталії Андрейченко повідомити по телефону +7 (985) 843-32-97 !!! Наталя не виходить на зв'язок вже більше доби. У суботу вона була в гостях у подруги Марет в Канкуні, поїхала о 3 годині дня, сказавши про погане самопочуття і втоми, її хилило на сон ... (в останні дні у неї йшла напружена підготовка до запуску одного проекту). Після того, як вона сіла в машину, більше не виходила на зв'язок ... Їхати їй близько години за кермом. ⠀ ⠀ Дякую Марет за оперативний зв'язок зі мною. Я особисто дзвоню і пишу Наталі, дзвінки не проходять ні на російський номер, ні на американський. На даний момент ми намагаємося зв'язатися з її сином і дізнатися хоч щось. Ми всі дуже переживаємо, щоб нічого не сталося. Як тільки будуть новини, ми обов'язково вам повідомимо. Ян Трунцев, PR-директор Наталії Андрейченко
Настасья Шелл народилася в 1989 році в шлюбі з австрійським актором Максиміліаном Шеллом, недавно їй виповнилося 30 років, вона знімалася у фільмах "Моя сестра Марія" 2002 року і "Die Rosenkönigin" 2007 року.
Максиміліан і Настасья Шелл
На фото видно, що не так уже й сильно вона схожа на красуню-матір. Серед іншого кидаються в очі проблеми з вагою, темне волосся, відсутність особливої уваги до зовнішнього вигляду і стилю:
Нагадаємо, що раніше в мережі жахнулися через зовнішній вигляд знаменитого актора Михайла Боярського, якому вже 70 років.
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