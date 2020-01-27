Дочка Наталії Андрейченко вражає різницею в зовнішності з матір'ю

Дочка відомої російської артистки Наталії Андрейченко, яка зникла в Мексиці, акторка Настасья Шелл, дуже мало схожа на матір.

Це можна легко побачити, просто порівнявши їх фото в соцмережах.

Відзначається, що Наталі Андрейченко вже 63 роки, при цьому, вона досі має досить струнку фігуру і підтягнуте обличчя, стежить за собою і виглядає молодше своїх років.

Дивіться на фото і відео, якою вона була в молодості:

А ось кілька її свіжих фотографій і відео з Instagram:

Настасья Шелл народилася в 1989 році в шлюбі з австрійським актором Максиміліаном Шеллом, недавно їй виповнилося 30 років, вона знімалася у фільмах "Моя сестра Марія" 2002 року і "Die Rosenkönigin" 2007 року.

Максиміліан і Настасья Шелл

На фото видно, що не так уже й сильно вона схожа на красуню-матір. Серед іншого кидаються в очі проблеми з вагою, темне волосся, відсутність особливої уваги до зовнішнього вигляду і стилю:

Нагадаємо, що раніше в мережі жахнулися через зовнішній вигляд знаменитого актора Михайла Боярського, якому вже 70 років.

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