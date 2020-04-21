Дочка Началової стала копією співачки: як виглядає 13-річна дівчинка

Мама російської співачки Юлії Началової, яка померла в березні минулого року, 64-річна Таїсія Началова, поділилася свіжими знімками дочки артистки – 13-річної Віри.

Фотографії були опубліковані на особистій сторінці жінки в Instagram.

Юлія Началова з дочкою Вірою vokrug.tv

Віра сфотографована в затишній домашній обстановці. На одному з фото дівчинка позувала за великоднім столом – свято вона провела разом з бабусею й дідусем, з якими живе після смерті мами.

Дочка Юлії Началової Віра Instagram @taisianachalova

Дочка Юлії Началової Віра Instagram @taisianachalova

Дочка Юлії Началової Віра Instagram @taisianachalova

Шанувальники, побачивши нові фотографії Віри, прийшли в захват. Фанати зазначили, що дівчинка дуже подорослішала. Крім того, на думку користувачів, Віра з віком стає копією Юлії Началової.

"Шалено красива дівчинка, стає копією мами", "Красуня, вся в маму та бабусю", "Красуня, на матусю дуже схожа", – писали в коментарях прихильники.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що учасниця "Битви екстрасенсів" Дарина Миронова заявила: багато років тому вона передбачила співачці Юлії Началовій, що 16 березня 2019 року стане для неї фатальним числом. Саме в цей день зірка померла.

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