Дочка Началової написала лист улюбленій мамі

Батько співачки Юлії Началової, яка померла 16 березня від гострої серцевої недостатності, Віктор Началов заявив, що 12-річна дочка артистки Віра написала лист, звернений до матері.
Він також зізнався, що дівчинка дуже переживає смерть найближчої людини, пише "КП".
Teleprogramma.pro
"Переживає, але тримається. Характер проявила, істерик ніяких. Лист їй написала. Вірочка, звичайно, вже стає дорослою. Вона така красуня. Дуже добре малює, дуже артистична. Все буде нормально. Було б здоров'я", - каже початку.
У листі Віра написала про те те, що відчуває зараз. Однак батько Началової не став розкривати деталі послання.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Юлія Началова була госпіталізована 11 березня через різкий підйом рівня цукру у крові і подагру.
Через погіршення стану співачку ввели у кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Згодом стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у артистки.
16 березня Началову терміново прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. За кілька годин після операції Юлія померла.
Результатом смерті раніше називали набряк легенів і мозку, які виникли при ускладненні хвороби.
21 березня співачку поховали і назвали причину смерті після розтину. Началова не пережила другу хвилю сепсису.
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