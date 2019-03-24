Дочка Началової написала лист улюбленій мамі

Батько співачки Юлії Началової, яка померла 16 березня від гострої серцевої недостатності, Віктор Началов заявив, що 12-річна дочка артистки Віра написала лист, звернений до матері.

Він також зізнався, що дівчинка дуже переживає смерть найближчої людини, пише "КП".

Teleprogramma.pro

"Переживає, але тримається. Характер проявила, істерик ніяких. Лист їй написала. Вірочка, звичайно, вже стає дорослою. Вона така красуня. Дуже добре малює, дуже артистична. Все буде нормально. Було б здоров'я", - каже початку.

У листі Віра написала про те те, що відчуває зараз. Однак батько Началової не став розкривати деталі послання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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