МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

Дочка Началової написала лист улюбленій мамі

885Читати матеріал російською

Батько співачки Юлії Началової, яка померла 16 березня від гострої серцевої недостатності, Віктор Началов заявив, що 12-річна дочка артистки Віра написала лист, звернений до матері.

Він також зізнався, що дівчинка дуже переживає смерть найближчої людини, пише "КП".

Дочка Началової написала лист улюбленій мамі

Teleprogramma.pro

Новини
Кейт Міддлтон висунула чоловікові ультиматум через найкращу подругу: в чому суть

"Переживає, але тримається. Характер проявила, істерик ніяких. Лист їй написала. Вірочка, звичайно, вже стає дорослою. Вона така красуня. Дуже добре малює, дуже артистична. Все буде нормально. Було б здоров'я", - каже початку.

У листі Віра написала про те те, що відчуває зараз. Однак батько Началової не став розкривати деталі послання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Дізнайся першим, хто виграє "Євробачення-2019" в нашому Instagram!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки