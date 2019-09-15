Дочка Михайла Круга вийшла заміж: як вона виглядає

Прийомна дочка знаменитого російського шансон-виконавця Михайла Круга Марина вийшла заміж.
Вітання і фото з'явилися на сторінці її матері і другої дружини артиста Ірини Круг в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"З днем народження, донечко моя! Сімейного щастя, любові, а вона у вас є і це головне. Ну ось і все, ти заміжня тепер. Люблю. З днем народження!" – написала вона, привітавши дівчину з подвійним святом.
Дочка Круга вийшла заміж
Instagram Ірини Круг
Відзначимо, Марина не була рідною донькою Круга – Ірина народила її ще до шлюбу з артистом, проте співак, якого вбили в 2002 році, любив її, як свою дитину.
Дочка Круга вийшла заміж
eg.ru
Дочка Круга вийшла заміж
eg.ru
Дочка Круга вийшла заміж
eg.ru
Ірина Круг з дочкою Мариною
vokrug.tv
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу вразила подібність змужнілого сина Михайла Круга з батьком.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!