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15 вересня • оновлено в 18:36
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Дочка Михайла Круга вийшла заміж: як вона виглядає

1.3т Читати матеріал російською

Прийомна дочка знаменитого російського шансон-виконавця Михайла Круга Марина вийшла заміж.

Вітання і фото з'явилися на сторінці її матері і другої дружини артиста Ірини Круг в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"З днем народження, донечко моя! Сімейного щастя, любові, а вона у вас є і це головне. Ну ось і все, ти заміжня тепер. Люблю. З днем народження!" – написала вона, привітавши дівчину з подвійним святом.

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Дочка Круга вийшла заміж

Дочка Круга вийшла заміж

Instagram Ірини Круг

Відзначимо, Марина не була рідною донькою Круга – Ірина народила її ще до шлюбу з артистом, проте співак, якого вбили в 2002 році, любив її, як свою дитину.

Дочка Круга вийшла заміж

Дочка Круга вийшла заміж

eg.ru

Дочка Круга вийшла заміж

Дочка Круга вийшла заміж

eg.ru

Дочка Круга вийшла заміж

Дочка Круга вийшла заміж

eg.ru

Ірина Круг з дочкою Мариною

Ірина Круг з дочкою Мариною

vokrug.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу вразила подібність змужнілого сина Михайла Круга з батьком.

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