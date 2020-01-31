Дочка Михайла Єфремова вилаялася після скандального поста про матір

Дочка знаменитого артиста Михайла Єфремова Ганна-Марія Єфремова, яка раніше відкрила страшну правду про матір, розлютилася на реакцію громадськості на ці одкровення.

Про це вона висловилася в сторіз на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що раніше 19-річна Анна-Марія розповідала, як мати Ксенія Качаліна була хронічним алкоголіком, била її, завдавала фізичного і морального болю.

Реакцію ж своїх підписників дівчина описала досить нестандартно і нецензурно, - заявила, що ті читають речі, які вона вважає важливими, "через д*пу".

До цього коментарю молодша Єфремова прикріпила і мем з лайкою нібито Володимира Жириновського.

Як відомо, Анна-Марія народилася в 2000 році в шлюбі з Качаліною, зараз Михайло Єфремов давно одружений на іншій жінці і завів ще трьох дітей.

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