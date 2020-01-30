Дочка Михайла Єфремова розкрила моторошні подробиці про матір

Дочка відомого радянського артиста Михайла Єфремова Ганна-Марія Єфремова розповіла страшні речі про хворобу і схильностях матері, актриси Ксенії Качаліної.

Про це вона висловилася на своїй сторінці в Instagram.

Відзначається, що у молодшої Єфремової було явно непросте дитинство, зараз вона відгукується про себе в чоловічому роді і називає себе геєм, - щоб привернути увагу, зізнається Анна-Марія.

За її словами, вона була "незручною" дитиною, і такою ж "незручною" була її мати, яка страждає від алкоголізму і припинила заподіювати біль дитині тільки в кінці 2019 року.

"Мати повільно згасає. Не тілом, звичайно. Алкоголіки дивно довго живуть. Її розум згасає, - пише Анна-Марія. - Коли я теж угасну - свідомістю або тілом - то нехай на моєму тілі розквітнуть квіти там, де вона залишала мені гематоми і садна".

Зауважимо, що Ксенія Качаліна була четвертою дружиною Михайла Єфремова, в їхньому шлюбі народилася дочка в 2000 році. Вони вже давно розлучені, у Єфремова інша дружина і троє молодших дітей.

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