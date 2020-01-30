Дочка Михайла Єфремова розкрила моторошні подробиці про матір

Дочка відомого радянського артиста Михайла Єфремова Ганна-Марія Єфремова розповіла страшні речі про хворобу і схильностях матері, актриси Ксенії Качаліної.
Про це вона висловилася на своїй сторінці в Instagram.
Відзначається, що у молодшої Єфремової було явно непросте дитинство, зараз вона відгукується про себе в чоловічому роді і називає себе геєм, - щоб привернути увагу, зізнається Анна-Марія.
За її словами, вона була "незручною" дитиною, і такою ж "незручною" була її мати, яка страждає від алкоголізму і припинила заподіювати біль дитині тільки в кінці 2019 року.
"Мати повільно згасає. Не тілом, звичайно. Алкоголіки дивно довго живуть. Її розум згасає, - пише Анна-Марія. - Коли я теж угасну - свідомістю або тілом - то нехай на моєму тілі розквітнуть квіти там, де вона залишала мені гематоми і садна".
Чотири літери. Ч2. ⠀ У всього є свій просте пояснення. Ось і люди, які не вірять і ніколи не будуть мені вірити через те, що я використовував брехню як захисний механізм, пояснюють все дуже просто. ⠀ Нічні кошмари. Ні, не так. Я сиджу в телефоні ночами і через цього не висипаюся. Якщо я чую пісні Земфіри, я починаю битися в тому, що називають "істерика для залучення уваги". Я спонтанно брешу на місці, якщо мене про щось різко запитати, бо я дуже ледачий і погана людина. Я говорю про себе в чоловічому роді, щоб привернути увагу. Спалахи гніву? Дур. Перфекціонізм? Істеричність. Прагнення до соціального схвалення? Ну, енергія Урана в гороскопі. ⠀ Все мало зручне пояснення. Незручним був я. ⠀ А ще незручна моя мати. ⠀ Мені тепер не боляче її бачити і не доводитися придумувати для батька новий привід уникнути зустрічі. Її обличчя вже не викликає страху або якогось прагнення стиснутися, займаючи якомога менше місця. Але все одно смикати. Непомітно, пальцями. ⠀ Зітхаю і знову промовляю про себе: не моє майбутнє, не моє справжнє, не стану такою, не обов'язково спілкуватися. Її обличчя спотворює потворне подобу фліртує посмішки, вона встає в криву позу. Від неї несе алкоголем на половину вулиці. ⠀ Тільки в грудні 2019 роки мені перестало бути боляче. Я перестав шкодувати про загублений назавжди будинку, який, напевно, у мене був, і знайшов його з матусею, а не Матір'ю. ⠀ Ой, здається, я знову поділився в інтернеті особистою інформацією. Яка прикрість. ⠀ Я дивлюся на те, як вона, зображуючи і перекривлюючи мій страх, передає мені подарунок і отпригівает, коли я його беру. ⠀ Яка досада, що мені вже плювати. ⠀ Життя йде своєю чергою. Сніг під ногами стає брудною кашею, повз проїжджають машини. Батько, тяжко зітхнувши, починає говорити з нею, як з маленькою дитиною. У відповідь він отримує те, що я б назвав насмішкою, якби вона була здатна насміхатися в своєму стані. ⠀ Мати повільно згасає. Чи не тіло, звичайно. Алкоголіки дивно довго живуть. Її розум згасає. Моя пам'ять про неї гасне теж. ⠀ Крім кошмарів. Кошмари співають яскраво, як ніколи. ⠀ Чесно кажучи, я постійно забуваю її обличчя. ⠀ [продовження в коментарях]
Зауважимо, що Ксенія Качаліна була четвертою дружиною Михайла Єфремова, в їхньому шлюбі народилася дочка в 2000 році. Вони вже давно розлучені, у Єфремова інша дружина і троє молодших дітей.
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