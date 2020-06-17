Дочка Майкла Джексона заспівала: дебютна пісня Періс Джексон. Відео

22-річна дочка видатного співака Майкла Джексона вирішила продовжити справу батька і заспівати.

Свою дебютну пісню дівчина, яка вже спробувала себе в якості моделі і акторки, оприлюднила в Instagram.

Першу пісню дочка покійної поп-легенди записала разом з фольк-гуртом The Soundflowers.

"Шалено рада поділитися новиною, що мій міні-альбом, про який ми говорили протягом останніх двох років, нарешті готовий до релізу. Він відбудеться на наступному тижні, 23 червня. Ми безмежно вдячні кожному з вас за підтримку і любов, які ви нам надавали. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається", –написала вона і поділилася уривком з пісні.

Зазначимо, що до складу The Soundflowers, крім самої Періс, входить і її бойфренд Гленн Габріель, з яким вона зустрічається вже близько півтора року.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що стало відомо про існування таємного заповіту Майкла Джексона.