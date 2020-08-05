Дочка Майкла Джексона розлучилася з бойфрендом: що стало причиною

Дочка покійного американського співака Майкла Джексона Періс розлучилася з коханим Габріелем Гленном після двох років стосунків.

Про це стало відомо незабаром після прем'єри фінального епізоду документального серіалу Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn, який вийшов 4 серпня на Facebook. У ньому Періс зізналася, що між нею та її 23-річним бойфрендом часто виникали розбіжності.

"Характерною рисою Овнів є те, що ми дуже нетерплячі. Якщо говорити про людей, яких ми любимо, або те, про що ми дбаємо, у нас є терпіння святих. Але це дуже цікава динаміка. Ми обидва дуже вперті. Я завжди знала, що я вперта, і знала, що він упертий, тому що він Телець", – поділилася 22-річна Періс.

Періс Джексон і Габріель Гленн Grazia

При цьому дівчина вважає Габріеля свою спорідненою душею. За її словами, хлопець позитивно вплинув на неї, і вона не може уявити своє життя без нього.

"Габріель показав мені, що кохання існує, і не тільки в кіно. І воно не таке красиве, як здається в кіно, – воно може бути потворне, а може бути і більш красиве, ніж описано в фільмах. З ним я не відчуваю себе такою самотньою", – додала Джексон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Періс Джексон зізналася, що калічила себе, аби відволіктися від емоційного болю після смерті батька.