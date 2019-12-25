Головна Новини
25 грудня • оновлено в 22:49
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Дочка Лободи і Ліндеманна з'явилася в несподіваному місці

887
Читати матеріал російською

Дочка співаків Світлани Лободи і Тилля Ліндеманна з'явилася в несподіваному місці.

А саме – в Інстаграм матері Лободи Наталії 25 грудня.

Новини
Мати Лободи зібрала всю велику родину за одним винятком

Наталя нечасто оновлює Інстаграм. Але заради привітання близьких в день католицького Різдва вирішила це зробити.

В її пості дві фотографії. На одній – молодша сестра Світлани Лободи Ксенія. На другий – Світлана Лобода з двома дочками – Євангеліною і Тільдою.

Тільда народилася від лідера групи Рамштайн Тилля Ліндеманна в 2018 році.

Дивіться також на OBOZREVATEL шокуюче фото з Ліндеманном.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Особи
Світлана Лобода Тілль Ліндеманн
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги