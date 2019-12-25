Дочка Лободи і Ліндеманна з'явилася в несподіваному місці

Дочка співаків Світлани Лободи і Тилля Ліндеманна з'явилася в несподіваному місці.
А саме – в Інстаграм матері Лободи Наталії 25 грудня.
Наталя нечасто оновлює Інстаграм. Але заради привітання близьких в день католицького Різдва вирішила це зробити.
В її пості дві фотографії. На одній – молодша сестра Світлани Лободи Ксенія. На другий – Світлана Лобода з двома дочками – Євангеліною і Тільдою.
Дорогі мої дітки і улюблені онуки! Я від щирого серця вітаю вас з наступаючим Новим 2020 роком! Закрийте очі і згадайте бажання, а я, щиро і по-материнськи прочитаю молитву за те, щоб воно збулося! А ви, мої улюблені, головне вірте – вірте в себе, вірте в мрії, вірте в своє прекрасне майбутнє! Воно обов'язково збудеться!
Тільда народилася від лідера групи Рамштайн Тилля Ліндеманна в 2018 році.
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