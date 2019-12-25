Дочка Лободи і Ліндеманна з'явилася в несподіваному місці

Дочка співаків Світлани Лободи і Тилля Ліндеманна з'явилася в несподіваному місці.

А саме – в Інстаграм матері Лободи Наталії 25 грудня.

Новини Мати Лободи зібрала всю велику родину за одним винятком

Наталя нечасто оновлює Інстаграм. Але заради привітання близьких в день католицького Різдва вирішила це зробити.

В її пості дві фотографії. На одній – молодша сестра Світлани Лободи Ксенія. На другий – Світлана Лобода з двома дочками – Євангеліною і Тільдою.

Тільда народилася від лідера групи Рамштайн Тилля Ліндеманна в 2018 році.

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