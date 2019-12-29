Дочка Кузьми зворушливо розповіла про стосунки з батьком і про чоловіка

Дочка українського музиканта і лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка, яка нещодавно вийшла заміж, розповіла про свої стосунки з батьком.

Так, за словами дівчини у них були дуже теплі і довірчі відносини. Вона зазначила, що її чоловік сподобався б її батькові.

Кузьма Скрябін з донькою

"Ми з татом завжди дуже довіряли один одному. Ми були дуже близькі, тому він би однозначно добре поставився до мого чоловіка", – сказала Барбара Кузьменко.

Також Барбара поділилася історією про те, як Віктор зробив їй пропозицію руки і серця.

"Пропозиція була дуже романтичною, оскільки вона була в тому місці, де ми вперше побачилися. Це був сюрприз, втім, я вже два місяці розуміла, що це станеться, оскільки, знайшла в телефоні скріни з обручками", – розповіла дівчина.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 лютого 2015 року Андрій Кузьменко розбився в автокатастрофі, коли повертався з концерту в Кривому Розі. Щорічно в день смерті та день народження українці зворушливо згадують музиканта.

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