Дочка Крутого вразила мережу величезними грудьми: гаряче фото

Дочка знаменитого російського продюсера Ігоря Крутого, 33-річна Вікторія засвітила величезні груди на пляжі.

На своїй сторінці в Instagram зірка оприлюднила фотографію, на якій позує у відвертому купальнику, який вигідно підкреслює пишні форми.

"А ви знали, що, якщо відразу митися після пляжу, ви змиваєте вітамін D", – запитала вона у шанувальників.

Дочка Крутого блиснула пишними грудьми на пляжі instagram / victoriakrut

Пляжний знімок дочки Крутого викликав ажіотаж серед фанатів. У коментарях написали, що виглядає вона яскраво і чудово.

"Бюст", "Ви дуже гарна", "Віка, ти втілення краси", "Сонячна", "Оу, сексі", "Не забудь мазати кремом. Сонце небезпечно", – відреагували користувачі.

Вікторія Крута Instagram @victoriakrut

Дочка Крутого - образ

Вікторія Крута в розкішній сукні instagram / victoriakrut

Вікторія Крута – бюст instagram / victoriakrut

Вікторія Крута в купальнику instagram / victoriakrut

Вікторія Крута у відвертій сукні instagram / victoriakrut

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вікторія – старша дочка Ігоря Крутого, яка любить шокувати публіку відвертими знімками. Сам же Крутой, при цьому, нібито, серйозно хворий, через що його зовнішній вигляд нерідко спантеличує шанувальників.

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