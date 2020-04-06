Дочка Крутого показала пишні сідниці у відвертому бікіні

Дочка російського продюсера Ігоря Крутого Вікторія показала фігуру у відвертому бікіні.

Так, провокаційний знімок з'явився на особистій сторінці дівчини в Instagram.

Ігор Крутий з донькою Вікторією yandex.net

На фотографії 34-річна Вікторія, яка вже багато років живе в США, сфотографована під час відпочинку на пляжі. У кадрі Крута позує зі спини, продемонструвавши апетитні форми у відвертому чорному купальнику.

Під фото Вікторія написала, як у них проходить карантин:

"Ми сидимо вдома в основному, але після обіду йдемо гуляти. Ми знайшли класне місце на травичці, де нас ніхто не чіпає і ми можемо робити йогу і загоряти".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 16-річна дочка російського композитора Ігоря Крутого Олександра, яка зараз знаходиться на карантині в Майамі, станцювала на камеру в білизні і міні-шортах.

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