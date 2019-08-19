Донька Кошового vs Іванько: стало відомо, хто представлятиме Україну на дитячому Євробаченні

Оргкомітет нацвідбору на дитяче Євробачення визначився з учасником від України. Представляти країну буде 13-річна Софія Іванько з Києва. Дівчинка виконає композицію "Коли здається".

Донька актора "95 кварталу" Євгена Кошового Варвара не відправиться на міжнародний пісенний конкурс, який відбудеться 24-го листопада в місті Глівіце (Польща). Про це повідомляє UA: Суспільне.

"Ми визначили, що Софія Іванько є найкращою представницею України на дитячому Євробаченні в цьому році. Чому? Тому що вона відрізняється від інших учасників, вона дуже своєрідна, в неї є свій окремий дуже експресивно-емоційний характер, вона загадкова, в ній є щось, чого немає в інших людях і в інших учасниках", — зазначила член журі, співачка Alyosha.

Іванько разом із Варварою Кошовою були учасницями шоу "Голос.Діти".

Варвара Кошова хотіла представляти Україну на Євробаченні з піснею "Диво в розмаїтті".

Зазначимо, що Варвара Кошова встигла взяти участь у передачах "Розсміши коміка. Діти" і "Ліга сміху".

Варвара Кошова tabloid.pravda.com.uа

Варвара Кошова tabloid.pravda.com.uа

Варвара Кошова з сім'єю tabloid.pravda.com.uа

Як раніше писав OBOZREVATEL, Варвара Кошова — донька зірки студії "Квартал 95" Євгена Кошового, викликала запеклі суперечки в мережі виступом у фіналі п'ятого сезону проекту "Голос. Діти". 11-річна дівчинка заспівала пісню "Крила" своєї наставниці Джамали, однак, як зазначили користувачі мережі, вона не потрапляла в ноти і в цілому не дуже добре впоралася із завданням.

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