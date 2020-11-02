Дочка Кошового про буллінг через кар'єру батька в "Кварталі": його вважають клоуном

12-річна дочка актора студії "Квартал 95" Євгена Кошового Варвара зізналася, що страждає в школі від буллінгу – багато однокласників не сприймають кар'єру її батька і називають його клоуном. Сама ж Варвара також піддається цькуванню.

У зв'язку з цим Кошова не має бажання ходити на навчання. При цьому, за словами дівчинки, вона не вміє грубо відповідати на нападки і страждає через це. Про це йшла мова в інтерв'ю Варвари виданню "КP.UA".

"У мене взагалі немає бажання ходити в це неприємне для мене місце. Не бачу сенсу. Не хочу сидіти на одному місці, хочу далі розвиватися. Розумію, що навчання важливе, але як тільки мова йде про школу, уроки, у мене відразу ж зникає настрій. Тому що моя асоціація зі школою – це буллінг. І буллінг страшний! Діти думають, що мій тато – клоун. А він не такий! " – розповіла Кошова.

Євген Кошовий з сім'єю. iod.media

При цьому, варіант перевестися в іншу школу Варя не розглядає. Вважає, що як тільки діти дізнаються, хто її батько – ситуація повториться.

"Так, мені дуже прикро, що діти так роблять. Одного разу мені так набридло, що тата вкотре назвали клоуном, що я не витримала і висловилася, щоб більше ніхто не смів так про нього говорити. Він досяг дуже багато чого. А чого досягли ті, хто так про нього говорить?" – додала вона.

Варвара Кошова розповіла про буллінг у школі. 24 Канал

В сварки з дітьми Варвара не вступає, щоб це не обернулося проти неї.

"Я боюся. Я не вмію відповідати. Краще просто промовчу. Нехай говорять, не хочу, щоб потім мене виставили винуватою. Якось мене дуже жорстоко підставили: почали скандал, почали мене обзивати, і в підсумку я залишилася винною. Більше такого не хочу. Тато говорить: "Може, піти набити морду?" І що? що це змінить? Це неправильно. Але, дійсно, я вже не можу це вислуховувати. Напевно, потрібно просто говорити з батьками, які так виховують дітей, що вони можуть говорити гидоту іншим", – підкреслила Варя.

Відзначимо, Варвара Кошова – старша дочка актора "Квартал 95" Євгена Кошового та дизайнера одягу Ксенії Кошової. Дівчинка неодноразово з'являлася на ТБ, вона брала участь в шоу "Голос. Діти", в проєкті "Розсміши коміка" і спародіювала батька в "Лізі сміху".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актор студії "Квартал 95" і близький друг президента України Володимира Зеленського Євген Кошовий розповів, чому не піде в політику.