Дочка Кошового про "батька-клоуна": хочу, щоб до мене ставилися, як до нормальної дитини

12-річна дочка актора студії "Квартал 95" Євгена Кошового Варвара зізналася, їй прикро чути, коли порівнюють її батька з клоуном, а її саму сприймають тільки як дочку знаменитого шоумена.

Дівчинка розповіла, що в школі її раніше кривдили через професію батька, проте зараз вона цього не дозволяє. Про це йшлося у програмі "ЖВЛ" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У школі було дуже прикро, коли задирали: "От у тебе тато – клоун!"? А я не могла нічого відповісти. Потім я сказала: "Ніколи! Більше ніколи не смійте говорити про мою сім'ю так. Особливо про мого батька", – зазначила Варвара.

Варвара Кошова розповіла про булінг. Скріншот відео

За її словами, вона розповідала Кошовому про свої проблеми в школі, але їй здавалося, що той її не розуміє. При цьому дівчинка зазначила, що у неї з батьком – теплі і довірчі відносини, але він би хотіла, щоб її не сприймали виключно як дочку зірки.

"Я розповідала татові про це (булінг, – Ред.) І навіть думала, що він не розуміє, як це прикро. Я хочу, щоб до мене ставилися, як до нормальної дитини, а не як до доньки Євгена Кошового, доньки клоуна. Мій тато – не клоун! Він для мене – головна підтримка і опора", – підсумувала Варвара.

Відзначимо, Варвара Кошова – старша дочка актора "Квартал 95" Євгена Кошового та дизайнера одягу Ксенії Кошової. Дівчинка неодноразово з'являлася на ТБ, вона брала участь в шоу "Голос. Діти", в проекті "Розсміши коміка" і спародіювала батька в "Лізі сміху".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актор студії "Квартал 95" і близький друг президента України Володимира Зеленського Євген Кошовий розповів, чому не піде в політику.