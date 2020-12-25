Дочка Кернеса не приїхала на похорон: ЗМІ розповіли, де вона і як живе. Фото і відео

Мирослав Семенюк Люди 15:14, 25.12.2020 Оновлено: 15:16, 25.12.2020

11-річна дочка Геннадія Кернеса Софія разом зі своєю мамою Ольгою Муравицькою не змогли приїхати з Лондона на похорон батька через карантинні обмеження.

Як говориться в сюжеті ТСН, в Лондоні дівчинка опинилася тому, що цього хотів батько, з яким у неї були прекрасні відносини. Останній раз тато з донькою бачилися навесні, також вони щодня спілкувалися по телефону (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

41-річна Муравицька живе то в Англії, то в Україні. З Кернесом вона познайомилася в Харкові. Зараз живе в Лондоні з чоловіком, від нього також має дитину.

Після смерті Кернеса вдова мера Оксана Гайсинська переписала Муравицькій свою частину магазину дитячого японського одягу Miki House в Києві, де жінки були співвласницями.

Ще п'ять років тому дочка Кернеса стала власницею трикімнатної квартири в "Новопечерських Липках" у столиці.

Ольга Муравицька з дочкою Софією
chance4traveller.com
Ольга Муравицька з дочкою Софією
bestpeopleclub.com
Ольга Муравицька з дочкою Софією
bestpeopleclub.com
Ольга Муравицька з дочкою Софією
bestpeopleclub.com
Ольга Муравицька з дочкою Софією
bestpeopleclub.com
Ольга Муравицька
bestpeopleclub.com
Генадій Кернес з дочкою на Меморіалі в Харкові в 2019 році
2day.kh.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, вперше про дочку Кернеса розповів його друг, бізнесмен Павло Фукс. За його словами, дівчинка є "просто копією" свого батька, а сини Кернеса підтримують відносини з сестрою.

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