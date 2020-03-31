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31 березня • оновлено в 19:43
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Дочка Йовович спровокувала палкі суперечки через російську мову

4.7т
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Дочка голлівудської актриси Міли Йовович показала, як розмовляє російською мовою і викликала запеклі суперечки в мережі. Так, багато хто почав сперечатися про походження актриси.

Відео з 12-річною Евер Міла Йововоіч розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Де її батьківщина?" Дочка Йовович спровокувала палкі суперечки через російську мову

"Моя дочка Евер кожен день півгодини читала і писала російською мовою в школі, і сьогодні вона вирішила написати російською на кирилиці! Це супер нерозумно і прекрасно щодо щура і жаби, які живуть разом і влаштовують вечерю", - підписала ролик Йовович.

My daughter @evergaboanderson has been doing a half hour of Russian reading and writing everyday during her #quarantineschool and today she decided to write a Russian story in Cyrillic ! It's super silly and adorable about a rat and a frog who live together and have a dinner party.🤦🏻♀️ If you speak Russian it's really hilarious ! Enjoy! 😘 Моя дочка @evergaboanderson кожен день півгодини читала і писала російською мовою в школі #quarantineschool, і сьогодні вона вирішила написати російський на кирилиці! Це супер нерозумно і чудово щодо щури і жаби, які живуть разом і влаштовують ужін🤦🏻♀️😂 Якщо ви говорите по-російськи, це дійсно весело! Насолоджуйтесь! 😘

Публікація від Milla Jovovich (@millajovovich)

"Круто, без акценту", "Народилася вона в Україні, переживає за неї, безперечно має до України відношення, нічого з цим не поробиш", "Я звичайно розумію, що хочеться назвати Мілу українкою, навіть якщо вона сама і її мама вже сто раз говорили, що вона росіянка", "Мати Мілли росіянка, сама Мілла в садок ходила в Дніпропетровську, говорила по російськи", - сперечаються в мережі.

"Де її батьківщина?" Дочка Йовович спровокувала палкі суперечки через російську мову
"Де її батьківщина?" Дочка Йовович спровокувала палкі суперечки через російську мову
"Де її батьківщина?" Дочка Йовович спровокувала палкі суперечки через російську мову
"Де її батьківщина?" Дочка Йовович спровокувала палкі суперечки через російську мову
"Де її батьківщина?" Дочка Йовович спровокувала палкі суперечки через російську мову
"Де її батьківщина?" Дочка Йовович спровокувала палкі суперечки через російську мову

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Мілла Йовович зізнавалася, що третя вагітність дається їй важко. За дев'ять місяців вона набрала 22 кілограми, через що їй було складно пересуватися.

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Автор
Марія Дідик
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни, зайдите на любой украиноязычный ресурс - там тишина, как в морге... то же самое и с украиноязычными ветками на Обозе... украинский язык не конкурент Великому и Могучему, люди не хотят быть необразованными селюками, они даже думают по-русски... и 30 лет принуждения говорить на мове не возымели своего действия... это и есть правда жизни... и никуда от этого не дется...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
не понимаю, почему не на соловьиной та калыновой говорит?
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Шоу люди

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