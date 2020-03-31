"Де її батьківщина?" Дочка Йовович спровокувала палкі суперечки через російську мову

Дочка голлівудської актриси Міли Йовович показала, як розмовляє російською мовою і викликала запеклі суперечки в мережі. Так, багато хто почав сперечатися про походження актриси.

Відео з 12-річною Евер Міла Йововоіч розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Моя дочка Евер кожен день півгодини читала і писала російською мовою в школі, і сьогодні вона вирішила написати російською на кирилиці! Це супер нерозумно і прекрасно щодо щура і жаби, які живуть разом і влаштовують вечерю", - підписала ролик Йовович.

"Круто, без акценту", "Народилася вона в Україні, переживає за неї, безперечно має до України відношення, нічого з цим не поробиш", "Я звичайно розумію, що хочеться назвати Мілу українкою, навіть якщо вона сама і її мама вже сто раз говорили, що вона росіянка", "Мати Мілли росіянка, сама Мілла в садок ходила в Дніпропетровську, говорила по російськи", - сперечаються в мережі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Мілла Йовович зізнавалася, що третя вагітність дається їй важко. За дев'ять місяців вона набрала 22 кілограми, через що їй було складно пересуватися.

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