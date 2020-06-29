Дочка хоче посадити Єфремова до в'язниці, а мене – в психушку, — колишня дружина актора
Колишня дружина скандального російського актора Михайла Єфремова Ксенія Качаліна заявила, що їхня спільна дочка Анна-Марія хоче "запроторити батька в тюрму, а матір – в психушку".
Про це жінка заявила в інтерв'ю "Експрес Газеті", коментуючи ситуацію зі смертельною ДТП, яку в центрі Москви влаштував Єфремов.
Качаліна зазначила, що давно не бачилася зі своєю дочкою і вкрай рідко спілкується з нею, так як вважає її "морально скаліченою". Дочка Єфремова і Качаліної, в свою чергу, раніше заявляла, що її мати – алко- і наркозалежна, вона нібито збирається оформити над жінкою опіку, щоб примусово лікувати її від згубних звичок.
"А більше моя дочка нічого не хоче? Щодо опіки і лікування це повна маячня. Сьогодні моя дочка напише про опіку, завтра про те, що вона лесбійка, післязавтра ще щось придумає. Поки була жива її бабуся, Ганна-Марія хоч когось слухала, а тепер робить що їй заманеться", – прокоментувала ситуацію Качаліна.
Також вона додала, що Анна-Марія Єфремова хоче, щоб її батька посадили в тюрму після влаштованої ним аварії. Саму ж Качаліну дочка нібито хоче посадити в психлікарню.
"Вона хоче посадити батька в тюрму, а матір – в психушку. Ось така у нас мила дівчинка. Але на її витівки я не звертаю уваги, і це її дратує. На 90% всі її слова – це фантазія і авантюри", – підкреслила Ксенія Качаліна.
Відзначимо, на думку колег, актриса Ксенія Качаліна страждає психічним розладом, алкоголізмом, а свого часу нібито "посадила" на наркотики і свого колишнього чоловіка Михайла Єфремова. Жінка перетворила свою квартиру в центрі Москви на смітник, а також ночами бродить по місту з пластмасовим папугою на плечі.
Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Московська прокуратура підтвердила, що Михайло Єфремов під час ДТП перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення у сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" і допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення і допомогу від актора.
З'ясувалося, що актор сів п'яним за кермо, допомагаючи другу з України – його мати і дружина потрапили до лікарні у важкому стані.