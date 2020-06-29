Дочка хоче посадити Єфремова до в'язниці, а мене – в психушку, — колишня дружина актора

Колишня дружина скандального російського актора Михайла Єфремова Ксенія Качаліна заявила, що їхня спільна дочка Анна-Марія хоче "запроторити батька в тюрму, а матір – в психушку".

Про це жінка заявила в інтерв'ю "Експрес Газеті", коментуючи ситуацію зі смертельною ДТП, яку в центрі Москви влаштував Єфремов.

Качаліна зазначила, що давно не бачилася зі своєю дочкою і вкрай рідко спілкується з нею, так як вважає її "морально скаліченою". Дочка Єфремова і Качаліної, в свою чергу, раніше заявляла, що її мати – алко- і наркозалежна, вона нібито збирається оформити над жінкою опіку, щоб примусово лікувати її від згубних звичок.

Як виглядає колишня дружина Єфремова Kulturologia

"А більше моя дочка нічого не хоче? Щодо опіки і лікування це повна маячня. Сьогодні моя дочка напише про опіку, завтра про те, що вона лесбійка, післязавтра ще щось придумає. Поки була жива її бабуся, Ганна-Марія хоч когось слухала, а тепер робить що їй заманеться", – прокоментувала ситуацію Качаліна.

Також вона додала, що Анна-Марія Єфремова хоче, щоб її батька посадили в тюрму після влаштованої ним аварії. Саму ж Качаліну дочка нібито хоче посадити в психлікарню.

"Вона хоче посадити батька в тюрму, а матір – в психушку. Ось така у нас мила дівчинка. Але на її витівки я не звертаю уваги, і це її дратує. На 90% всі її слова – це фантазія і авантюри", – підкреслила Ксенія Качаліна.

Так Ксенія Качаліна виглядає зараз Кадр з передачі "Ти не повіриш!" (Канал НТВ)

Відзначимо, на думку колег, актриса Ксенія Качаліна страждає психічним розладом, алкоголізмом, а свого часу нібито "посадила" на наркотики і свого колишнього чоловіка Михайла Єфремова. Жінка перетворила свою квартиру в центрі Москви на смітник, а також ночами бродить по місту з пластмасовим папугою на плечі.

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.

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