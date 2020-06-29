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Дочка хоче посадити Єфремова до в'язниці, а мене – в психушку, — колишня дружина актора

Єва Романова
Люди
3,2 т.
Єфремов і Качаліна (фото – 'Старх')

Єфремов і Качаліна (фото – "Старх").

Колишня дружина скандального російського актора Михайла Єфремова Ксенія Качаліна заявила, що їхня спільна дочка Анна-Марія хоче "запроторити батька в тюрму, а матір – в психушку".

Про це жінка заявила в інтерв'ю "Експрес Газеті", коментуючи ситуацію зі смертельною ДТП, яку в центрі Москви влаштував Єфремов.

Качаліна зазначила, що давно не бачилася зі своєю дочкою і вкрай рідко спілкується з нею, так як вважає її "морально скаліченою". Дочка Єфремова і Качаліної, в свою чергу, раніше заявляла, що її мати – алко- і наркозалежна, вона нібито збирається оформити над жінкою опіку, щоб примусово лікувати її від згубних звичок.

Як виглядає колишня дружина Єфремова

Як виглядає колишня дружина Єфремова Kulturologia

"А більше моя дочка нічого не хоче? Щодо опіки і лікування це повна маячня. Сьогодні моя дочка напише про опіку, завтра про те, що вона лесбійка, післязавтра ще щось придумає. Поки була жива її бабуся, Ганна-Марія хоч когось слухала, а тепер робить що їй заманеться", – прокоментувала ситуацію Качаліна.

Також вона додала, що Анна-Марія Єфремова хоче, щоб її батька посадили в тюрму після влаштованої ним аварії. Саму ж Качаліну дочка нібито хоче посадити в психлікарню.

"Вона хоче посадити батька в тюрму, а матір – в психушку. Ось така у нас мила дівчинка. Але на її витівки я не звертаю уваги, і це її дратує. На 90% всі її слова – це фантазія і авантюри", – підкреслила Ксенія Качаліна.

Так Ксенія Качаліна виглядає зараз

Так Ксенія Качаліна виглядає зараз Кадр з передачі "Ти не повіриш!" (Канал НТВ)

Відзначимо, на думку колег, актриса Ксенія Качаліна страждає психічним розладом, алкоголізмом, а свого часу нібито "посадила" на наркотики і свого колишнього чоловіка Михайла Єфремова. Жінка перетворила свою квартиру в центрі Москви на смітник, а також ночами бродить по місту з пластмасовим папугою на плечі.

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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