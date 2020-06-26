Дочка скандального російського актора Михайла Єфремова Анна-Марія звинуватила в некомпетентності і поширенні брехливої інформації адвоката Ельмана Пашаєва, який захищає інтереси її батька після смертельної ДТП в Москві.

Так, дівчину здивував коментар юриста, де він спростував інформацію про те, що Єфремов страждає алкогольною залежністю. Про це Анна-Марія написала на особистій сторінці в Twitter.

"Ні, я звичайно очікувала, що Пашаєв буде некомпетентним адвокатом, але щоб настільки..." – обурилася дочка Єфремова, таким чином вказавши, що інформація не відповідає дійсності і її батько все-таки залежний.

Дочка Єфремова звинуватила адвоката у брехні і розповіла про стан батька після ДТП Twittеr Анни-Марії Єфремової

Також напередодні Пашаєв заявив, що Єфремов нібито хоче усиновити дітей загиблого в ДТП Сергія Захарова, щоб забезпечити їм "гідне життя". Ця ідея також не сподобалася дочці Михайла.

"Бать, ну куди нам ще діти?" – написала вона в Twitter.

Дочка Єфремова звинуватила адвоката у брехні і розповіла про стан батька після ДТП Twittеr Анни-Марії Єфремової

Пізніше на особистій сторінці в Instagram дівчина вирішила висловитися детальніше про ситуацію, що склалася навколо Михайла Єфремова, і заявила про те, що не тільки адвокат Пашаєв не викликає у неї симпатії, а й багато інших людей, що почали нібито захищати її батька.

"З батьком я спілкуюся. Тримається більш-менш. Шкодує. Кається. Передала йому ваші повідомлення підтримки. На вибір адвоката я вплинути не можу. У бога я не вірю, але ваші молитви батькові передаю. Не вірю і в езотерику – будь ласка, не пропонуйте мені ваші послуги читання рук, карми і натальної карти. Не виставляйте себе ідіотами. Мою думку щодо ситуації залишу при собі до кращих часів..." – підсумувала Єфремова.

Дочка Єфремова звинуватила адвоката у брехні і розповіла про стан батька після ДТП Instagram Анни-Марії Єфремової

Дочка Єфремова звинуватила адвоката у брехні і розповіла про стан батька після ДТП Instagram Анни-Марії Єфремової

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.

Як повідомляв OBOZREVATEL: