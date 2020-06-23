Дочка Єфремова розповіла про переслідування після смертельної ДТП з батьком

Дочка актора Михайла Єфремова Анна-Марія поскаржилася на переслідування після ДТП у Москві, яку влаштував її батько.

Так, дівчина розповіла, що її переслідують журналісти росТБ, особливо йдеться про представників телеканалу НТВ, пише "Собеседник".

Так, як повідомило видання, журналісти чатують на Анну-Марію щодня біля під'їзду та ставлять провокаційні питання. На думку дочки актора, телевізійники порушують її особистий простір, соціальну дистанцію та знімають на камеру без її на те згоди.

Instagram Анни-Марії Єфремової

Єфремова вказала, що планує звернутися за допомогою в поліцію. Також вона попрохала керівництво НТВ "залишити її в спокої" та покарати некомпетентних співробітників.

Раніше про інцидент із журналістами російського телеканалу Анна-Марія написала на особистій сторінці в Instagram (дивіться відео в кінці новини).

"Подібна діяльність людей, які мають нахабство називати себе журналістами, повинна бути зупинена й припинена, тому що вона неетична й незаконна. Я не об'єкт для видобування "гарячих" новин і не є винуватицею поведінки мого батька. Прошу ЗМІ мене більш не турбувати й не знімати без моєї згоди. Коментарів щодо моєї сім'ї та ситуації загалом не буде", – висловилася дочка Єфремова.

Вона також вказала статті Цивільного та Кримінального кодексів РФ, згідно з якими нав'язливих журналістів можуть притягнути до відповідальності:

Згідно зі ст. 152.1 ГК РФ, фотографувати або записувати на відео громадянина можна тільки з його згоди, але така згода не потрібна, якщо ви отримуєте зображення в громадських місцях і людина не є основним об'єктом зйомки. Як ви розумієте, я є основним об'єктом зйомки й своєї згоди на зйомку не даю. Згідно зі ст. 137 КК РФ про "Порушення недоторканності приватного життя", незаконне збирання або поширення відомостей про приватне життя особи, що становлять його особисту або сімейну таємницю, без її згоди або поширення цих відомостей у публічному виступі, у творах чи засобах масової інформації, що публічно демонструються, караються штрафом розміром до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Зазначимо, раніше дочка Єфремова також нецензурно висловлювалася про телеведучого Андрія Малахова після випуску програми "Прямий ефір", в якій обговорювалася ДТП за участю її батька.

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