Дочка Єфремова про орієнтацію: батько давно знає, що я пед**аст, я зрозуміла це в дитячому таборі

Олена Кордунова Люди 17:53, 9.09.2020 Оновлено: 17:53, 9.09.2020

19-річна дочка актора Михайла Єфремова Анна-Марія зізналася батькові про свою нетрадиційну орієнтацію, коли їй було 10 років. Артист спокійно відреагував і "спроб суїциду не робив".

Також Анна-Марія додала, вона зрозуміла, що любить дівчат після поїздки в дитячий табір і згадала назву популярного дитячого оздоровчого закладу в Криму "Артек". Про це йшла мова в інтерв'ю для проекту "Між нами" в YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"З татом у мене завжди були хороші стосунки, позбавлені будь-яких гендерних стереотипів і проблем. Батько давно знає, що я пед*раст, і ніяких спроб суїциду у нього, наскільки я знаю, не було. Або батько мені чогось не договорює", – висловилася 19-річна дівчина.

Дочка Єфремова вперше розповіла про камінг-аут.
Скріншот відео

Також вона додала, що камінг-аут трапився. коли батько забирав її з дитячого табору. Вона зізналася йому про свої уподобання прямо в машині.

"У нас була досить кумедна історія, пов'язана з моїм камінг-аутом. Це було в 2011 році, коли я поверталася з дитячого табору. До речі, батьки, серйозно думайте про те, в який "Артек" ви відправляєте свою дитину. Там можуть виявитися дуже симпатичні дівчатавожаті. І ось ми з батьком їдемо з табору і в машині і я йому кажу: "Тату, я, здається, дівчаток люблю". Він сказав просто "окей, гаразд, що далі?" – підсумувала Анна-Марія Єфремова.

Анна-Марія Єфремова розповіла, як зізналася батькові про свою орієнтацію.
Скріншот відео

Нагадаємо, що раніше дочка Єфремова Анна-Марія заявила про свою бісексуальність і схильність до трансгендерності. Вона зізналася, що мріє завести одностатеву сім'ю, усиновити дитину, а також залишити Росію і поїхати жити в Англію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна-Марія Єфремова разом зі своєю подругою з'явилася на мітингу в Білорусі. Вона позувала на тлі спецтехніки та силовиків і зізналася, що "напівлегально перетнула кордон" Росії і Білорусі заради того, щоб взяти участь в жіночому протестному марші.

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