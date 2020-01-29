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29 січня • оновлено в 14:28
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Дочка Діми Малікова подорослішала і зважилася на гарячі фото

1.5т
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Дочка відомого співака Дмитра Малікова – 19-річна Стефанія публікує у мережі пікантні знімки.

У Стефанії Малікової понад півмільйона ппідписників в Інстаграм. Дівчині 13 лютого виповниться 20 років.

На її сторінці можна знайти гарячі фотографії з подорожей.

Стефанія Малікова

Стефанія Малікова

Стефанія Малікова

Стефанія Малікова

Стефанія Малікова

Стефанія Малікова

Стефанія Малікова

Стефанія Малікова

Стефанія Малікова

Стефанія Малікова

Стефанія Малікова

Стефанія Малікова

Стефанія Малікова

Стефанія Малікова

Стефанія Малікова

Стефанія Малікова

Стефанія Малікова

Стефанія Малікова

Стефанія Малікова

Стефанія Малікова

Стефанія (близькі називають її Стеша) зараз вчиться у Московському державному інституті міжнародних відносин і паралельно турбується за своє майбутнє: вона працює ведучою на музичному каналі, співпрацює з модними брендами, і навіть хоче побудувати власну бізнес-імперію.

Дмитро Маліков з дочкою Стефанією

Дмитро Маліков з дочкою Стефанією

29 січня у зоряного батька Стеши ювілей – Дмитру Малікову виповнилося 50 років.

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