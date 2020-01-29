Дочка Діми Малікова подорослішала і зважилася на гарячі фото

Дочка відомого співака Дмитра Малікова – 19-річна Стефанія публікує у мережі пікантні знімки.

У Стефанії Малікової понад півмільйона ппідписників в Інстаграм. Дівчині 13 лютого виповниться 20 років.

На її сторінці можна знайти гарячі фотографії з подорожей.

Стефанія Малікова

Стефанія Малікова

Стефанія Малікова

Стефанія Малікова

Стефанія Малікова

Стефанія Малікова

Стефанія Малікова

Стефанія Малікова

Стефанія Малікова

Стефанія Малікова

Стефанія (близькі називають її Стеша) зараз вчиться у Московському державному інституті міжнародних відносин і паралельно турбується за своє майбутнє: вона працює ведучою на музичному каналі, співпрацює з модними брендами, і навіть хоче побудувати власну бізнес-імперію.

Дмитро Маліков з дочкою Стефанією

29 січня у зоряного батька Стеши ювілей – Дмитру Малікову виповнилося 50 років.

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