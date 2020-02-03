Головна Новини
3 лютого • оновлено в 10:08
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Дочка Деппа блиснула голим тілом у прозорій сукні без білизни. Фото

4.8т
Читати матеріал російською

20-річна дочка голлівудського актора Джонні Деппа і модель Лілі-Роуз Депп з'явилася на премії BAFTA-2020 у прозорій сукні, яку одягла на голе тіло.

Фотографії знаменитості, зроблені на червоній доріжці, вже з'явилися в мережі.

Лілі-Роуз Депп

Лілі-Роуз Депп

Getty

Новини
Без білизни: найвідвертіші вбрання зірок на "Греммі-2020"

Так, для появи перед фотографами Лілі вибрала абсолютно прозоре мереживне вбрання від бренду Chanel. Примітно, що відверту сукню зірка одягла на голе тіло, оголивши груди.

Лілі-Роуз Депп

Лілі-Роуз Депп

Getty

У сміливому образі Лілі трималася впевнено і без сорому позувала фотографам.

Лілі-Роуз Депп

Лілі-Роуз Депп

Getty

Лілі-Роуз Депп

Лілі-Роуз Депп

Getty

Лілі-Роуз Депп

Лілі-Роуз Депп

Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Лондонському Королівському Альберт-холі пройшла церемонія нагородження премією BAFTA-2020. Головну нагороду отримав британський фільм "1917" режисера Сема Мендеса. Інших переможців можна дізнатися тут.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Лілі-Роуз Депп
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
12
4
Смішно
6
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги