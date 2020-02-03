Дочка Деппа блиснула голим тілом у прозорій сукні без білизни. Фото

20-річна дочка голлівудського актора Джонні Деппа і модель Лілі-Роуз Депп з'явилася на премії BAFTA-2020 у прозорій сукні, яку одягла на голе тіло.

Фотографії знаменитості, зроблені на червоній доріжці, вже з'явилися в мережі.

Лілі-Роуз Депп Getty

Так, для появи перед фотографами Лілі вибрала абсолютно прозоре мереживне вбрання від бренду Chanel. Примітно, що відверту сукню зірка одягла на голе тіло, оголивши груди.

Лілі-Роуз Депп Getty

У сміливому образі Лілі трималася впевнено і без сорому позувала фотографам.

Лілі-Роуз Депп Getty

Лілі-Роуз Депп Getty

Лілі-Роуз Депп Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Лондонському Королівському Альберт-холі пройшла церемонія нагородження премією BAFTA-2020. Головну нагороду отримав британський фільм "1917" режисера Сема Мендеса. Інших переможців можна дізнатися тут.

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