Добронравову – 59: як він потряпляв у скандали через Україну і Крим

11 вересня скандальному російському акторові Федору Добронравову, який відомий за головною роллю в серіалі "Свати" виповнюється 59 років.

Добронравов неодноразово потрапляв в скандальні історії і ставав героєм публічних бійок. Він також підтримував анексію Криму Росією і агресію на Донбасі, через що в 2017 році СБУ заборонила Добронравову в'їзд на територію України, а Мінкульт вніс його в свій "чорний список". OBOZREVATEL вирішив згадати що говорив актор про Україну і Крим.

З приводу анексії Криму в 2014 році Федір Добронравов висловлювався, що завжди хотів, щоб півострів повернувся до складу РФ. Більш того, актор був обурений через те, що його нібито зарахували до списку акторів, які виступили проти анексії.

"Я був приголомшений. Тобто хтось десь склав якісь списки, про які я в житті не чув. Дійшло до того, що мені стали телефонувати з центральних каналів, потім в кінцевому підсумку приїхали українські телевізійники. Я був змушений дати пояснення цьому, що я ніяким боком не можу бути зарахований до цього списку. я люблю свою країну і навпаки вважаю, що Крим повинен повернутися в лоно, як він і повернувся до складу Росії", – заявляв Добронравов.

Крім того, в інтерв'ю для "Неймовірної правди про зірок" (український канал СТБ) Добронравов говорив про те, що вважає приєднання Криму до Росії цілком виправданим і логічним. Так, актор виступив за "виправлення помилки" Хрущова, в результаті якої Крим став частиною України.

Однак різкі заяви про півострів – не єдине, що викликало обурення в поведінці актора.

У 2014 році російський кінорежисер Станіслав Говорухін і Добронравов побили в Талліні українку Валентину Бардакову і її чоловіка Геннадія за питання про причини підтримки звернення діячів культури РФ на адресу президента РФ Володимира Путіна про окупацію Криму.

Так, спочатку розгорівся скандал, в результаті якого російські зірки стали викрикувати "фашисти", "бандерівці", "як ви смієте чіплятися до генія?" і "Крим завжди був російським". Після словесної перепалки п'яний Добронравов накинувся на Геннадія – чоловіка Валентини – і завдав йому кілька ударів. До нього приєдналися колеги по зйомках, в результаті чого Геннадія повалили на землю і почали бити ногами. Валентина теж постраждала – жінці зламали палець на руці.

У 2016 році з'явилися чутки про те, що Добронравов і його колега Тетяна Кравченко відмовилися зніматися в "Сватах" через проукраїнську позицію Зеленського.

"Працювати з тими, хто за АТО і проти Донбасу і Росії ми категорично не будемо", – нібито заявляв Добронравов, однак пізніше він відмовився від своїх слів.

З приводу чуток про відвідування Криму, артист висловлювався:

"Я про це не знаю, не відвідував Крим. Це знову фейки якісь, пускають ж. Я вже п'ять років туди не їжджу. І в Україну теж. Всі затихне – будемо їздити так само, як і їздили. Я в це свято вірю і молюся".

Нагадаємо, в 2019 році СБУ зняла заборону на в'їзд в Україну для Федора Добронравова. При цьому сам актор заявляв, що не планує відвідувати Україну, поки в країні "не вщухне" ситуація.

"Суд скасував заборону? Я не знав, мені поки ніхто не дзвонив. Що можу сказати? Я радий, хоча, чесно кажучи, не розумію, чому мені до цього забороняли", – відзначав Добронравов.

Як писав раніше OBOZREVATEL :

У листопаді 2017 року мінкульт України вніс фільми і серіали за участю Федора Добронравова в "чорний список", СБУ заборонила акторові в'їзд в Україну терміном на три роки.

Зйомки нового сезону "Сватів" студія "Квартал 95" планувала ще в 2014 році. Однак вони були відкладені через події в Україні, а також подальше інтерв'ю Добронравова, в якому він висловив підтримку анексії Криму Росією.

27 березня стало відомо, що окружний адміністративний суд Києва скасував заборону серіалу "Свати" студії "Квартал 95" і дозволив в'їзд в Україну акторові Федору Добронравову.

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