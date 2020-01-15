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15 січня • оновлено в 12:26
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"Ми молимося!" Добронравов озвучив долю скандального серіалу "Свати"

1.7т
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Російський актор Федір Добронравов розповів про долю одіозного серіалу "Свати ", зйомки сьомого сезону якого не раз відкладалися.

Так, в бесіді з журналістами Teleprogramma.pro артист поділився, що дуже боїться загадувати точні терміни виходу нового сезону на екрани. Однак зазначив — продовженню бути.

Федір Добронравов в серіалі "Свати"

Федір Добронравов в серіалі "Свати"

Фото: altapress.ru

"Ми повинні були давно зняти цей сезон, тому загадувати тут вже щось страшно. Якщо Бог дасть, і все піде за планом, то у 2021 році він вийде. Ми молимося, щоб так все і було", — підкреслив артист.

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За словами Добронравова, "Свати" зараз активно знімаються в Білорусі. Робота йде повним ходом: знімають в центрі Мінська, в селі Дудич, в гольф-клубі, на БелАЗі, в маєтку Огінського та в Логойську.

Серіал "Свати"

Серіал "Свати"

Фото: kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У листопаді 2017 року Мінкульт України вніс фільми та серіали за участю Федора Добронравова (в "Сватах" він виконує одну з головних ролей. – Ред.) В "чорний список", СБУ заборонила акторові в'їзд в Україну терміном на три роки.

  • Зйомки нового сезону "Сватів" студія "Квартал 95" планувала ще у 2014 році. Однак вони були відкладені через події в Україні, а також подальше інтерв'ю Добронравова, в якому він висловив підтримку анексії Криму Росією.

  • У коментарі для OBOZREVATEL директор з розвитку студії "Квартал 95" Ірина Побєдоносцева також повідомила, що серіал "Свати" повернеться на українські телеканали після вступу в законну силу рішення Окружного адміністративного суду.

  • Разом зі скасуванням заборони на показ "Сватів" в Україні суд також дозволив скандальному Добронравову в'їзд в Україну.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Федір Добронравов
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Вот там и шокайте до сотворения союза нищих дураков под предводительством гопников.
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