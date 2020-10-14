Добриднєва поскаржилася на переслідування маніяка

Українська співачка Анна Добриднєва стала жертвою маніяка.

Знаменитість зізналася, що її протягом декількох років переслідував маніяк – сталкінг. Часто сталкерами стають одержимі фанати, які здатні на реальні злочини.

Як повідомляє прес-служба Добриднєвої, все почалося з того, що невідомий посилав артистці повідомлення, на які вона не звертала особливої уваги.

"Просто блокувала всі повідомлення, очевидно були неадекватними. Його характерний стиль письма я дізнавалася моментально. Потім він почав мене відверто лякати. Коли я ставила геолокацію, він відразу ж посилав своє місце розташування поблизу. Ніби йшов по моїх стопах. І у мене було відчуття, що він постійно знаходиться поруч. Єдине, що я не знала, як він виглядає. якось піймала себе на думці, що вдивляюся з підозрою у кожного перехожого. Зрозуміла, що перетворююся на параноїка. З'явилася сильна тривога. Адже ніхто не знає, що в голові у цього шизофреніка ", – поділилася знаменитість.

Добриднева не на жарт злякалася і їй навіть довелося наймати охоронців. Після цього невідомий перестав турбувати зірку і відправляти їй повідомлення.

Однак відчуття постійного занепокоєння не залишили Добридневу і їй довелося звернутися до психологів.

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