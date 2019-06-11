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"Добре, хоч у трусах": Собчак захейтили за відверту сукню

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Журналістка і колишня кандидатка в президенти Росії Ксенія Собчак засвітила ніжки і глибокий виріз у дорогій прозорій сукні, але отримала купу критики від фанатів.

Фото з червоної доріжки кінофестивалю "Кінотавр" вона похвалилася у своєму акаунті в Instagram.

"Ігорю Вернику, пробач, але ти на всіх фотках або з розставленими ногами, не те що я знайшла найгіршу, ти не подумай, що є — те є. Зате я в сукні Еrmanno Scervino", — написала вона.

Собчак позувала на "Кінотаврі" після розлучення

Собчак позувала на "Кінотаврі" після розлучення

Instagram Ксенії Собчак

Однак більшість фанів Ксенії не зрозуміли її гумору та захейтили селебріті в соцмережі.

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"Добре, хоч труси одягла", — писали користувачі під фото.

"Добре, хоч у трусах": Собчак захейтили за відверту сукню

Деякі зазначили і "мінуси" стилю Собчак, коментуючи, що така сукня краще б виглядала "з під'юпником, ніж із трусами", а деякі помітили, що образ телеведучої "не за погодою".

Верник і Собчак

Верник і Собчак

Instagram Ксенії Собчак

"І сукня не в тему, і сама не красуня. Огидна баба!" — також коментували Ксенії.

"Добре, хоч у трусах": Собчак захейтили за відверту сукню

Instagram Ксенії Собчак

На червону доріжку Собчак вийшла з Верником

На червону доріжку Собчак вийшла з Верником

Instagram Ксенії Собчак

Були й ті, кого Собчак вразила, і ті, хто закидав її компліментами.

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Дивно, що на червону доріжку Собчак вийшла з актором Ігорем Верником, а не режисером Костянтином Богомоловим, через якого пішла від чоловіка.

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Особи
Ксенія СобчакКсенія СобчакІгор Верник
Місце
РосіяСочі
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