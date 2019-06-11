"Добре, хоч у трусах": Собчак захейтили за відверту сукню

Журналістка і колишня кандидатка в президенти Росії Ксенія Собчак засвітила ніжки і глибокий виріз у дорогій прозорій сукні, але отримала купу критики від фанатів.
Фото з червоної доріжки кінофестивалю "Кінотавр" вона похвалилася у своєму акаунті в Instagram.
"Ігорю Вернику, пробач, але ти на всіх фотках або з розставленими ногами, не те що я знайшла найгіршу, ти не подумай, що є — те є. Зате я в сукні Еrmanno Scervino", — написала вона.
Собчак позувала на "Кінотаврі" після розлучення
Instagram Ксенії Собчак
Однак більшість фанів Ксенії не зрозуміли її гумору та захейтили селебріті в соцмережі.
"Добре, хоч труси одягла", — писали користувачі під фото.
Деякі зазначили і "мінуси" стилю Собчак, коментуючи, що така сукня краще б виглядала "з під'юпником, ніж із трусами", а деякі помітили, що образ телеведучої "не за погодою".
Верник і Собчак
Instagram Ксенії Собчак
"І сукня не в тему, і сама не красуня. Огидна баба!" — також коментували Ксенії.
Instagram Ксенії Собчак
На червону доріжку Собчак вийшла з Верником
Instagram Ксенії Собчак
Були й ті, кого Собчак вразила, і ті, хто закидав її компліментами.
Дивно, що на червону доріжку Собчак вийшла з актором Ігорем Верником, а не режисером Костянтином Богомоловим, через якого пішла від чоловіка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В кінці 2018-го з'явилася інформація, що Собчак закрутила роман із Богомоловим.
21 січня її чоловік Максим Віторган побив Богомолова через підозри в романі з його дружиною, відтак почався галас у пресі.
Пізніше з'явилися подробиці бійки. Повідомлялося, що Віторган був п'яним.
6 березня Ксенію помітили з Богомоловим в аеропорту і вже того ж вечора вони мило поцілувалися в щічку на офіційному заході.
Після цього екс-подружжя написало однакові тексти про те, що вони давно не живуть разом. Ксенія дала декілька інтерв'ю, в яких розповіла про чудові стосунки з Максимом.
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