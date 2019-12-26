"Добрався до меду": 89-річний Чапкіс розповів про секс та 38-річну коханку

Відомий хореограф Григорій Чапкіс відверто розповів про секс у 89 років, а також про 38-річну коханку.

Так, подробицями він поділився в інтерв'ю для Youtube-шоу "В гостях у Гордона" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Григорій Чапкіс Скріншот з відео

"Кажуть, що медовий місяць — це бочка з л*йном і зверху з прошарком меду. Так ось, я добрався до меду. Я зустрів жінку абсолютно випадково, коли махнув на себе вже рукою, думав, що вмираю... І так, у нас є секс. Але наскільки повноцінний, може сказати моя кохана, а не я. Річ у тім, що вона приймає мене таким, який я є. Ви розумієте? Я сам себе не впізнаю", — розповів Чапкіс.

Крім того, хореограф додав, що його кохану звати Людмила і вона з ним не через гроші. Також він заявив, що поруч з нею починає знову жити.

Дмитро Гордон і Григорій Чапкіс Скріншот з відео

"Ми не просто зустрілися, пішли в ресторан і переспали — Боже упаси. Важко передати, що відбувається, але можу сказати одне — я починаю знову жити... Мою жінку звати Людмила і я хочу сказати, що вона багатша за мене. І якщо всі родичі думають, що моя кохана чекає, поки я здохну, щоб всі мої гроші дісталися їй — це не так", — зазначив Чапкіс заявивши, що буде робити все для того, щоб його кохана була щасливою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Григорій Чапкіс привів на "Танці з зірками" 38-річну коханку. Суддя проєкту станцював вальс разом з учасниками Вікторією Булітко та Дмитром Дікусаром, і присвятив його коханій.

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