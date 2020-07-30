До суду передали звинувачення проти тещі Притули: вона збила матір з 9-річною дитиною

Прокуратура передала в суд обвинувальний акт щодо тещі телеведучого Сергія Притули Лілії Сопельник у справі про ДТП з матір'ю і дитиною в Києві в серпні 2019.

Адвокат потерпілої сторони Юрій Сухов зазначив, що справу передано до Дарницького суду Києва, найближчим часом відбудеться підготовче засідання, пишуть "Українські новини".

Так, тещі Притули інкримінується вчинення злочину за статтею 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Справа була передана до суду кілька тижнів тому.

Теща Притули Лілія Сопельник Актуальна Правда

Сухов повідомив, що на цьому тижні була проведена чергова операція потерпілій, а в подальшому планується ще одна. Він підкреслив, що потерпіла сторона буде наполягати на реальному покаранні для Сопельник.

"В акті обвинувачення зазначається, що Сопельник, знаючи про свою хворобу, яка є в переліку захворювань, що забороняють керувати автомобілем, все-одно сіла за кермо і приймала ліки, які теж забороняють сідає за кермо", – додав юрист.

Нагадаємо, що на Дніпровській набережній, 19-а в Києві жінка-водіка заднім ходом в'їхала в іншу жінку з дитиною, які проходили ззаду. Швидкість руху машини була такою високою, що очевидці припустили, що вона переплутала педалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, внаслідок 9-річний Ростислав П. отримав закриту травму живота і грудної клітини та був доставлений в "Охматдит". Його мати Анжела П. отримала струс головного мозку, перелом кісток тазу, вона також знаходиться в одній з лікарень.

При цьому, деякі ЗМІ встигли поширити фейк про смерть 9-річного Ростислава, який постраждав в ДТП.